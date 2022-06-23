長榮全新3色系航顯上線 利於分流提升報到效率

長榮航空宣布自今日開始全球同步更新機場櫃檯顯示螢幕（下稱航顯），以色彩作為識別，提升報到櫃檯各項服務的辨識度，同時精進數位化服務，增加旅客使用體驗，並後疫情時代旅遊復甦做好準備

長榮航空總經理孫嘉明說，啟用嶄新的機場櫃檯航顯，便於旅客抵達機場時清晰辨識且更快速找到適當的服務櫃檯，縮短在機場排隊報到時間，也讓機場服務人員更有餘裕協助旅客，因此這項措施也成為機場服務數位化轉型的重要里程碑。

近年國際各主要航空公司，都陸續將「顏色」納入航顯設計元素，增加區別及差異性，有利於機場旅客分流，此次長榮航空推出的新式報到櫃檯航顯，使用顯目且易辨識的金色、橘色、綠色等色彩。

長榮全新報到櫃檯航顯上線後，旅客搭乘長榮航空皇璽桂冠艙、商務艙，或持有長榮航空無限萬哩遊鑽石卡、金卡以及星空聯盟金卡可使用金色識別「皇璽商務」櫃檯; 已完成線上報到，僅需快速託運行李之旅客，使用橘色識別「行李託運」櫃檯; 尚未完成線上報到或需要其他特殊服務之旅客則使用綠色識別「報到服務」櫃檯。

孫嘉明也說，長榮近兩年已陸續推出多項數位化服務，突破空間與時間的限制，讓旅客不論身處於何處，搭機前隨時都能輕鬆的以自有行動裝置完成報到手續。

長榮航空進一步說明，現已跟上國際趨勢，建構出旅客網路訂位、購票、選位、選餐、自動報到取得登機證、使用EVA e-Library下載閱讀機上報刊雜誌等一系列的服務，更可於部分機場搭配人臉辨識通關、登機的設施，旅客從訂位到登機完全依個人需求及喜好自主完成程序，除了符合後疫情時代減少不必要接觸的需求外，也減少紙張使用，朝向2050淨零碳排的目標前進。