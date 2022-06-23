疫苗救濟難申請 陳椒華籲加強宣導

「打疫苗後身體出問題時不知道看哪一科，政府應加強宣導，並加速救濟申請！」時代力量立委陳椒華23日與數名疫苗受害者召開記者會，受害者痛訴自己打完疫苗後，身體多處不舒服，看遍家醫、風濕、神經外科等都找不到病因，受害期間也無法工作，卻又沒有補償，呼籲政府加速審查、宣導就醫資訊。可惜疾管署官員都以公務繁忙為由未出席，令人遺憾。

官員公務繁忙<

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陳椒華質疑，衛福部應制定指引，讓醫生判斷病友症狀是否為疫苗受害，否則許多受害者身體受損，卻又求償無門，且目前疫苗救濟申請緩慢，許多人已受政況影響數月到1年，應該放寬救濟門檻、加速審查。

疫苗受害者台中李小姐在現場拿起拐杖，無奈氣憤表示，原本自己不用拐杖，但在去年6月打完AZ疫苗時，就出現不舒服的狀況，但看遍許多醫生都找不出病因，且醫生也未說明這些症狀符合疫苗不良反應，到後來在中國醫藥大學才診斷是「格林巴利症候群」，可是因延誤治療，已經需要用拐杖才能走路，康復到8、9成，還需要1年時間復健。

就醫求助無門

另一位受害者台南方小姐不滿的說，去年9月初打完AZ疫苗後，就出現背痛，從神經外科到風濕免疫科，還有神經內科，到無法緩解症狀，痛麻感到後來蔓延到下半身、骨盆痛，甚至不能行走，卻都查不出問題，她雖有申請救濟，但等了很久，都沒有結果。

台中M小姐則指出，打完BNT後三天出現呼吸困難、發燒、全身無力等症狀，後來甚至半身癱瘓，到處就醫後才發現是周邊神經炎。她也抱怨說，就醫時完全不知道看哪一科，她建議政府應該成立「疫苗專責門診」。

陳椒華呼籲，政府應該加強宣傳疫苗就醫指引，縮短6個月的救濟審查期。

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