頂新和德「食公益捐助計畫」徵件 助社福團體永續

頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行-食公益」計畫今年邁入第8屆，幫助超過50家次的公益團體推展計畫，捐助金額超過3000萬，今年食公益計畫徵件至7月29日，徵件主題為食領域。位於南投的德安啟智教養院，近年以「打造有雞人生計畫」獲食公益捐助計畫支持，建造可容納80隻蛋雞的雞舍，不僅產出雞蛋能補充院生餐食的營養，院生們也從照顧蛋雞的過程中，培養能力、穩定情緒。

頂新和德指出，南投縣身心障礙人口占總人口比率為6.93%，高於全台灣平均，障礙等級在中度、重度、極重度以上占約4%，和嘉義、雲林、台東並列，僅次於全台最高的花蓮縣5.1%，而德安啟智教養院目前收容近150位院生，主要援助18歲以上中重度與極重度肢心智障礙者，提供生活、教育、醫療、職訓、就業安置及教養服務。

德安啟智教養院近年以「打造有雞人生計畫」獲得食公益捐助計畫支持，建造可容納80隻蛋雞的雞舍，產出的雞蛋用來補充餐食的營養，院生們也樂得當起小幫手幫忙餵飼料和打掃雞舍，並學會懷抱感恩心面對生活中的人事物。

自閉症的小義(化名)父母雙亡，和姐姐相依為命，來到德安前易怒發脾氣、有時還會撞門發洩，難以用語言溝通，在院方巧思安排照顧動物的訓練後，情緒更加穩定，自豪地成為院內頂尖的鏟屎官。

「我的寶貝雞和陸龜，這隻叫做貝多芬，那隻叫…」小義說起心愛的動物們，眼睛閃閃發亮，每天一手包辦準備蔬果餵食、幫陸龜刷背洗澡、清理糞便，都難不倒他。

德安啟智教養院長何心慈說，院方重視身心障礙者的「賦權」，培養院生各式各樣的能力，朝向獨立生活，由頂新和德文教基金會支持的「打造有雞人生計畫」，就是鼓勵院生融入社區獨立生活的最佳示範之一。

2022「食食刻刻與愛同行-食公益」捐助計畫徵件自即日起至7月29日，徵件主題為食領域相關的計畫，期望透過捐贈和資源串聯，協助公益團體永續發展、建構共好社會。報名網址： https://reurl.cc/anedlZ