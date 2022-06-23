到底要不要回家？北漂族的10大糾結 第1名最難解

北漂族有哪些糾結？

有許多人因為期待更好的就學就業機會，選擇離開家鄉，北上成為「北漂族」，北部多元的工作機會、高水平的薪資吸引不少年輕人駐留；但追不上的物價、年年高漲的房價也令人望之卻步。當原生住處、家庭都在南部；而自己的工作重心、生活圈卻在北部，時間一長，不免會出現糾結、分歧的聲音，思索著到底要不要離開、何時是離開的好時機？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近三年來，「北漂族」會有的共同煩惱有哪些？一起來看是否有說中你的心聲！

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10、南北遠距戀愛或婚姻難維持

一南一北感情要如何維持、誰要配合誰放棄原先的工作或學校、一起往北部還是一起留在南部等等問題，都是情侶或夫妻有一方北漂會遇到的問題。有網友苦惱，「我男友大我一歲，我升高三他升大一，本來都是南部人，但他大學要去北部，他現在上去北部2、3天了，我真的很難釋懷遠距離」。

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9、返鄉的時間點

北漂族待在台北久了，都會開始思考自己幾歲要離開？或到什麼程度始終無法達成理想，就差不多該考慮返鄉。「來台北38年買房、娶妻，正在規劃回老家」、「開始北漂後自己要設個停損點，幾歲前還是不行就回家」、「如果對產業有高度熱情可以考慮嘗試看看，但是要給自己設一個期限，一年後薪水要達到多少之類的」。

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8、生活步調和習慣轉換不適

南部生活步調較北部來得緩慢，飲食習慣也有差異。有的人始終無法適應北部；或是在北部待久了，回鄉反而不習慣。「北上已經40年習慣了，回不去了」、「（北漂）待了八年天氣一直習慣不了，回到高雄才發現原來陽光會影響心情」。

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7、父母漸年邁無法長時間陪伴

許多人可能從大學時期就離開父母北上求學，畢業後也順其自然留下工作，可能只有逢年過節才能回家一趟，鮮少時間陪伴家人父母，也是北漂族的一大難處。「平常只有用電話聯繫，有時候他們（爸媽）主動打來時又沒什麼時間跟他們講話一直覺得有點愧疚…」。

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6、存不到錢

在北部工作多年，但始終存不到什麼錢，也讓不少北漂族猶豫是否該繼續待下去。「到台北工作一段時間存不了錢，動了想要回中南部工作的念頭」、「畢業3年還存不到半毛錢，還在『媽媽十塊』（伸手要錢），我乾脆打包搬回台中老家了！」。

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5、雙北高房價買不起

台灣房價年年高漲，北部更是寸土寸金，北漂族就算想買房，也買不起。「很多高雄人都想回高雄買房，但是又離不開台北工作，卡在中間的可憐北漂不知該如何是好」、「北漂的真的很難買房，除非買在新店之類的地方」。

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4、返鄉工作沒有適合的機會

許多大企業、總部等都設置在北部，因此許多人畢業後大多傾向留下或北上。若要返鄉也需要有合適的工作機會。「北部人多=市場大=職缺多=機會多，這很現實的東西」、「南部有台積電確實可以提供新產業工作機會，但中央文官缺、金融總行、新聞媒體、工業設計、關貿等都還是集中北部」。

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3、雙北高物價難負荷

北部有更多的工作機會，但相對的高漲的物價也令北漂族感到吃不消，「薪水可能這十幾年來都沒有調漲，那物價又一直飛升，在台北生活就很不容易啊，就是覺得甚麼都貴啊，薪水跟物價不太符合，台北物價比較高」、「物價是南部的2倍」。

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2、租屋條件差 又舊又貴

北上工作的青年絕大多數都是在外租房，但北部租金高、租屋品質卻沒有相對保障，想找到舒適、價格合理的租處並不容易。像是有網友曾分享月租3800元的雅房，環境照一貼出，不少網友直呼：「感覺是廚房改造的…」、「讓我想到寄生上流」。

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1、南北薪資差距大

網路上常討論：為何北部生活大不易，非在地人卻無法果斷離開，最讓北漂族感到糾結煩惱的第一名就是薪資問題。「薪資差距頗大，南部年薪來說可能只有北部的1/2~1/3左右」、「南部真的普遍薪資比較低，要不然一堆北漂為啥不回來」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月15日至2022年06月14日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北漂族』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統