疫後無接觸成趨勢、觀光局補助自助式入住櫃台 最高15萬

邊境解封聲浪四起，為了迎接國門開放，交通部觀光局從上月起開始召回旅行社人員、導遊、領隊培訓，強化疫後旅遊的防疫觀念，預計今年要培訓一萬多人。此外，看準疫後「無接觸」的趨勢，觀光局如今也修正獎勵旅宿業品質提升補助要點，新增自助式入住櫃檯的補助，只要旅宿業設置自助式入住櫃檯，最高可獲15萬元補助。

根據觀光局統計，截至4月底止，全台合法觀光旅館總計119家、一般旅館3351家、民宿則有1萬508家。

隨著國內疫情逐漸趨緩，各地觀光人潮開始出現，再加上7月15日即將上路的國旅振興方案，暑假旅遊人潮會更多。

觀光局表示，不少業者反映，疫後旅遊，「無接觸」服務會是一個趨勢，因此決定補助業者設置自助式入住櫃台，補助金額以支出費用的八成為限，最高補助15萬元，每家業者限補助一次。

觀光局表示，即日起只要是首次購置符合觀光局公告應有功能的自助式入住櫃台，且所使用的企業資源管理（ERP）或飯店管理（PMS）等旅宿管理系統已串接相關營運數據，並每月上傳至本局數位系統者，達20間客房以上得申請一台硬體設備之補助金額。補助期限至今年底止。