聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫後無接觸成趨勢、觀光局補助自助式入住櫃台 最高15萬
邊境解封聲浪四起，為了迎接國門開放，交通部觀光局從上月起開始召回旅行社人員、導遊、領隊培訓，強化疫後旅遊的防疫觀念，預計今年要培訓一萬多人。此外，看準疫後「無接觸」的趨勢，觀光局如今也修正獎勵旅宿業品質提升補助要點，新增自助式入住櫃檯的補助，只要旅宿業設置自助式入住櫃檯，最高可獲15萬元補助。
根據觀光局統計，截至4月底止，全台合法觀光旅館總計119家、一般旅館3351家、民宿則有1萬508家。
隨著國內疫情逐漸趨緩，各地觀光人潮開始出現，再加上7月15日即將上路的國旅振興方案，暑假旅遊人潮會更多。
觀光局表示，不少業者反映，疫後旅遊，「無接觸」服務會是一個趨勢，因此決定補助業者設置自助式入住櫃台，補助金額以支出費用的八成為限，最高補助15萬元，每家業者限補助一次。
觀光局表示，即日起只要是首次購置符合觀光局公告應有功能的自助式入住櫃台，且所使用的企業資源管理（ERP）或飯店管理（PMS）等旅宿管理系統已串接相關營運數據，並每月上傳至本局數位系統者，達20間客房以上得申請一台硬體設備之補助金額。補助期限至今年底止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言