小花蔓澤蘭清除行動即起開始 每公斤可領5元獎金

每年8至9月是小花蔓澤蘭全國防治月，林務局和縣市政府同步辦理活動邀請民眾參與除蔓。林務局表示，民眾不用等到防治月，見到隨時清除最好，拔除後須裝隔於塑膠袋，避免蔓莖接觸土壤再度萌芽，載運到各收購地點可領取每公斤5元獎金，若發現較大面積小花蔓澤蘭危害，可通報所在地政府農業部門或林區管理處工作站。

林務局表示，春夏是外來入侵植物「小花蔓澤蘭」的發芽生長期，辨識標誌為「心型葉片」，乍看像狐狸臉型，細長的藤蔓會從空地圍籬翻牆而出，公園及住家院子都看得到，每天延伸的長度與面積可觀，原生樹木遭覆蓋無法行光合作用致死，被稱為「綠色殺手」，危害生態甚鉅。

近年在公私部門的宣導及民眾動員防除下，小花蔓澤蘭入侵面積從2008年分布的四萬多公頃，到2021年已經剷至剩下3000多公頃。

林務局表示，民眾可運用林務局自然保育網小花蔓澤蘭專區（網址https://conservation.forest.gov.tw/0000398）查詢小花蔓澤蘭全年收購地點，以及電子DM等相關資訊。