好熱！氣象局：炎熱天氣會持續數日 花蓮光復昨高溫37.6

中央氣象局今日指出，各地為晴到多雲、高溫穩定的天氣型態，全台白天高溫預估33至36度，昨日最高溫則是出現在花蓮縣光復鄉的37.6度。另提醒午後仍會有雷陣雨出現，民眾外出要注意，午後雷雨大約持續到傍晚就會緩和。

預報員謝佩芸說明，太平洋高壓影響到台灣上空，雲量少、紫外線強，且在大台北、南投、花東及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生的機會，外出民眾注意補充水分及中暑，今天也會有午後雷陣雨發生，各地山區、中南部平地跟大台北地區都有降雨機會，也可能有局部大雨發生，下午外出建議攜帶雨具。

謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，山區、近山區注意午後雷雨。離島部分，金門、馬祖清晨到夜間容易有霧或低雲，請多注意航班資訊，如此天氣型態預計還會持續好幾天。