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好熱！氣象局：炎熱天氣會持續數日 花蓮光復昨高溫37.6

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，圖為今日高溫預測圖。圖／氣象局直播
謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，圖為今日高溫預測圖。圖／氣象局直播

中央氣象局今日指出，各地為晴到多雲、高溫穩定的天氣型態，全台白天高溫預估33至36度，昨日最高溫則是出現在花蓮縣光復鄉的37.6度。另提醒午後仍會有雷陣雨出現，民眾外出要注意，午後雷雨大約持續到傍晚就會緩和。

預報員謝佩芸說明，太平洋高壓影響到台灣上空，雲量少、紫外線強，且在大台北、南投、花東及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生的機會，外出民眾注意補充水分及中暑，今天也會有午後雷陣雨發生，各地山區、中南部平地跟大台北地區都有降雨機會，也可能有局部大雨發生，下午外出建議攜帶雨具。

謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，山區、近山區注意午後雷雨。離島部分，金門、馬祖清晨到夜間容易有霧或低雲，請多注意航班資訊，如此天氣型態預計還會持續好幾天。

氣象局預估，周六水氣會略為增加，到時候午後雷陣雨的雨勢及降雨範圍會略有增加，民眾如有安排戶外活動須留意。氣象局預測，25日至29日各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象局今日指出，各地為晴到多雲、高溫穩定的天氣型態，民眾外出要注意防曬、防中暑。本報資料照片
中央氣象局今日指出，各地為晴到多雲、高溫穩定的天氣型態，民眾外出要注意防曬、防中暑。本報資料照片

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