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脖子痛、手麻 女設計師罹「脊髓空洞症」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，脊髓空洞症是指脊髓中因為積水而造成空腔，並因脊髓積水會壓迫神經，因而引起諸多不適症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，脊髓空洞症是指脊髓中因為積水而造成空腔，並因脊髓積水會壓迫神經，因而引起諸多不適症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名從事視覺設計的27歲女性，平日長時間低頭繪圖，去年開始感覺到肩頸痠痛，甚至偶爾會出現手部麻痺，「筆都拿不穩」，經核磁共振檢查，發現竟罹患「脊髓空洞症」，雖然還未嚴重到必須開刀手術治療，但醫師建議必須定期追蹤，同時要減少低頭時間，以及維持正常姿態，避免症狀持續惡化。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，脊髓空洞症是指脊髓中因為積水而造成空腔，並因脊髓積水會壓迫神經，因而引起諸多不適症狀，其中先天性成因多與小腦扁桃體下疝畸形及裂脊有密切關係，後天成因則與腫瘤、腦膜炎、脊髓炎以及脊椎創傷等有關連，

他說，這名患者頸椎長期承受壓力，經核磁共振檢查後，發現脊髓內滲入不少液體，出現脊髓空洞症的前兆，幸好發現得早，空洞情況尚輕微，評估後無須開刀引流，但後續除了改正姿勢，也要定期追蹤觀察空洞的發展情狀。

林志隆說，一般長期低頭會使得脊椎在不正常受力之下，造成頸椎發炎、退化，衍生骨刺、肌肉痠痛等後遺症，引發脊髓空洞症的情況並不常見。但脊髓空洞症的病程進展緩慢，一開始沒有太明顯的病徵，初期可能只感受到頸部不適以及上肢麻痺，很容易會被認為是頸椎退化。

到了中後期，則可能會出現四肢、頭、頸、肩部疼痛、無力等加劇症狀，甚至會有溫度改變的感覺，嚴重者會造成頸段以及胸段的神經損害，導致終生行動受到限制，因此若患者出現劇痛、四肢嚴重無力，都必須立刻開刀。

林志隆提醒，科技時代越來越多低頭族，若是發現脖子疼痛、手麻等症狀久久未癒，而且範圍有變大的現象，則要注意是否有其他脊椎或神經方面的問題，務必盡快就醫檢查。

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