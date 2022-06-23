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看準鐵道觀光商機 可樂旅遊推阿里山森鐵五感體驗

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
可樂旅遊和林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作，包下今年下半年百年森鐵每月指定席次，打造沉浸式「五感體驗專列」。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊和林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作，包下今年下半年百年森鐵每月指定席次，打造沉浸式「五感體驗專列」。圖／可樂旅遊提供

台鐵局長杜微日前在鐵道節慶祝大會上透露，去年至今觀光列車開行班次、旅客人數、營收都創下新高，有超過2萬旅客搭乘，營業額超過2億。看準鐵道觀光商機，可樂旅遊首次和林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵處)合作，包下今年下半年百年森鐵每月指定席次，打造沉浸式「五感體驗專列」。

可樂旅遊表示，專列計畫年初即已開始籌備，包括阿里山百年列車各停靠站點活動，例如中西融合月台音樂會、公益行動咖啡車，隨團還附贈「專屬獨家大禮包」，像是今年剛上市的嘉義限定米乖乖、奮起福風味米餅、森鐵紀念口罩等多項好禮。

可樂旅遊表示，阿里山森鐵專列，每列總計108席，自開賣以來近千人報名，首發團上下行總計逾200位旅客參與。目前7~12月仍有指定少量席次，最低1288元起，另針對企業團體提供員工旅遊、獎勵旅遊等客製化包列服務。

可樂旅遊表示，阿里山專列結合藝文活動、原民部落、熱門住宿等元素，規畫樟腦寮、交力坪、竹崎、奮起湖四大車站，還有第三景觀台神秘隱世車站的特色站點體驗。上行路線，停靠鐵道迷瘋狂的「樟腦寮車站」、吳念真導演廣告拍攝地「交力坪車站」，可眼觀螺旋式鐵路技術工法，穿梭獨立山山洞迂迴外，還有移動式「月台音樂會」，可以耳聽二胡、古箏傳統樂，並走入百年柑仔店品嘗柴燒草仔粿。

下行遊程從「第三景觀台」，可以180度俯瞰嘉南平原，專列第二站停靠在蒂芬妮藍的「竹崎車站」，它是阿里山鐵路平地線和山地線的分界。

可樂旅遊說，自由行商品最低一人成行，搭配高鐵來回兩人即可成行，四人成行商品享指定地區專車接送。團體遊程則加入空氣圖書館、原民傳統歌舞秀、海拔最高吊橋太平雲梯等熱門景點活動。

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