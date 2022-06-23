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沒開冷氣電費破萬 內行點「隱藏吃電怪獸」：很多人不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，家中白天沒人，也不常開冷氣，但最近幾期的電費卻非常高，許多內行人看完直指「元凶」是它。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
一名網友表示，家中白天沒人，也不常開冷氣，但最近幾期的電費卻非常高，許多內行人看完直指「元凶」是它。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

夏天到了，天氣好熱！不少民眾已經受不了高溫開冷氣消暑，但6月1日夏季電價上路，讓不少人想開之餘又擔心電費暴增。一名網友表示，家中白天沒人，也不常開冷氣，但最近幾期的電費卻非常高，許多內行人看完直指「元凶」是它，簡直就是「偷電高手」。

一名網友在臉書「靠北建商2.0」發文說，家裡是四層樓的透天，平日白天家裡也沒人，明明都沒有開冷氣，除了冰箱外也沒有需要持續運作的電器，但最近幾期家裡的電費都要將近三千元，請台電來看過電錶也沒有異常，「究竟還有那些可能因素造成電費這麼高呢？」。

貼文曝光後，不少人紛紛回應，「看一下帳單攤分了多少共用電費」、「你把總電源全部關掉看隔壁有沒有停電就知道了」、「是不是被偷電」、「冰箱是變頻與否差很多」、「有沒有礦工偷接電挖礦？」、「冰箱舊的話…電費是如此沒錯，若不是，就得查了」、「建議電錶可以分開，度數不會超過門檻」。

有內行人指出是「電熱水器」，「用電的熱水器也很耗電」、「電熱水器吃電」、「儲熱式電熱水器？」、「電熱水器真的是吃電怪獸..」、「電熱水器是偷電高手」、「應該電熱水器，我們分電錶後也是3千多」、「電熱水器超耗電喔」、「電熱水器是吃電大王喔」、「我家也是透天厝，分成四個電錶，電水器的那個樓層用的電錶夏天大概是2400元，包含每天晚上7點左右吹冷氣到隔天5點左右」。

台電為了不讓民眾擔心電費飆漲，也在《台電電力粉絲團》分享省電小撇步，第一招讓電熱水瓶休息 改用快煮壺、保溫瓶，第二招為關閉免治馬桶的暖座功能，接著第三招冷氣溫度別急著調低，可以將冷氣風量設為自動模式，並開電扇或循環善增加空氣對流，最後為拉窗簾、關電源，不僅省電也能避免釀災。

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