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國小男老師皮膚流血、流湯如何逆轉人生？醫出書解秘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師賴柏如近期出新書「異位性皮膚炎」，鼓勵更多中重度患者正向面對，共同戰勝疾病、改變人生。記者趙容萱／攝影
醫師賴柏如近期出新書「異位性皮膚炎」，鼓勵更多中重度患者正向面對，共同戰勝疾病、改變人生。記者趙容萱／攝影

42歲黃姓國小男老師因罹患有中重度異位性皮膚炎，長期飽受皮膚流血、流湯，倍受異樣的眼光，連孩子也不敢帶出門，經治療後迎接新人生。醫師賴柏如近期出新書解祕，鼓勵更多中重度患者正向面對，共同戰勝疾病、改變人生。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任賴柏如說，他出書「異位性皮膚炎」，是因為他開設異位性皮膚炎特別門診7年，發現家長不知道如何照顧孩子的皮膚，很多觀念是錯誤的，在診間光解說清楚得花上20分鐘。

他指出，他出書介紹異位性皮膚炎成因，如何選擇乳霜、洗澡要用肥皂嗎？其實是不對的，要用溫水沐浴，衣服選擇，夏日護理等；另外書中也介紹藥物治療，包括光照、濕敷、生物制劑、口服小分子標靶藥物等。例如黃姓教師直到使用口服標靶小分子藥物，才得以感受何謂「正常人的皮膚生活」。

賴柏如說明，異位性皮膚炎是嬰幼兒好發的疾病，胎兒有羊水保護，出生後皮膚保濕變差，出生約3個月後皮膚屏障破壞，根據統計，50%的異位性皮膚炎好發在6個月內嬰兒、60%在1歲內、85%在5歲內，持續治療有70%會在學齡前痊癒，但很多家長認為「自己會好」，但其實是「治療才會好」。

賴柏如說，輕度異位性皮膚炎好好保養；占1/3的中重度患者，每5年約成長2%，與環境、空汙、壓力情緒有關，有研究發現，PM2.5及媽媽的伴侶抽菸都會誘發。

賴柏如說，異位性皮膚炎造成紅疹、脫屑、搔癢，如果不治療，小朋友晚上睡不好，抓到流湯、流膿，哭鬧不休，大人也睡不好，許多媽媽抱著小孩哭，等到2、3歲時去公園玩，外觀異狀讓其他小朋友不敢接近，常被誤以為有傳染病，成年後工作也受影響。

醫師賴柏如近期出新書「異位性皮膚炎」，鼓勵更多中重度患者正向面對，共同戰勝疾病、改變人生。記者趙容萱／攝影
醫師賴柏如近期出新書「異位性皮膚炎」，鼓勵更多中重度患者正向面對，共同戰勝疾病、改變人生。記者趙容萱／攝影

異位性皮膚炎

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