獨／當心夏季流感 5縣市類流感急診人次達危險級

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙6月8日就曾經提醒，英美新冠肺炎流行趨緩，但流感疫情持續上升，尤其以兒童流感的確診及住院增幅最大。近日中國南部發燒門診求診人數激增，福建、廣東、深圳、海南、江西等地接連發出流感緊急預警。

根據疾病管制署「流感預報站」網站更新至6月22日凌晨2時14分的「全台類流感地圖」，全台「類流感門診就診人次」都算「良好」等級，預期未來一周也不會有重大變化，但急診部分沒那麼樂觀。

台中、彰化、南投、台東、花蓮的「類流感急診就診人次」已達到「危險」等級，預測未來一周可能再升高20%至23%。台南、雲林、嘉義縣、嘉義市，「類流感急診就診人次」則達到「中等」等級，預測未來一周可能再升高16%。

前疾管局副局長施文儀表示，台灣每年都有夏季流感，今年因氣候變遷，冷天時間拉長，最近才開始熱，對於今年夏季流感疫情的影響還難以估計，但看到中國、美國、英國的流感疫情反彈，必須有所警惕。

施文儀提醒，台灣現在應該要嚴肅地設想今年夏季流感可能變嚴重，並且及早提出示警和準備，有至少三個原因。

首先，去年底打的流感疫苗，經過半年到現在，抗體已經差不多消耗殆盡。再者，加上長期對抗新冠疫情，許多人心態上已有疲乏和鬆懈，確診過的人也難免有「不想再打第三劑」或「只想趕快出去玩」的心理。第三，前兩年嚴格防疫下，流感自然感染率大幅下降，加上流感疫苗免疫消退，流感病毒就容易傳開，疫情極有可能反彈。

施文儀表示，流感與新冠肺炎一樣，優先保護的重點還是在老人與小孩，因此，如果有明顯感冒症狀，新冠肺炎快篩陰性，別忘了，就像在沒有疫情的年代，可以去基層診所做「流感快篩」並服用流感的抗病毒口服藥「克流感」，照顧好自己，才能同時保護好身邊的脆弱族群。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊6月初曾報告，英美都出現流感疫情反彈，美國近兩年受疫情影響，流感疫苗施打率明顯較前兩年同期低，結果兒童流感住院率竟然與Delta流行期間相當，衝擊兒童醫療量能。英國則是各年齡層流感通報率都開始小幅上升，尤以1至14歲兒童青少年通報上升幅度最大。學者提醒，應嚴防同時感染新冠肺炎及流感，新冠疫情高峰後，更應持續監測並控制流感疫情。

疾病管制署流感預報站：https://fluforecast.cdc.gov.tw//#/ViewMaps