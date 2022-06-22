第四台頻位區塊化 NCC考慮初期採實驗區試點先行

NCC（國家通訊傳播委員會）今日公布「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」可行方案及配套措施，初期先以實驗區先行試點，NCC也打算同時搭配頻道上下架管理辦法修訂、收費標準修訂、分潤機制上限解除、機上盒更新補助等4項配套措施，以提高業者參與試行意願。至於何時開始推動，NCC表示，目前尚無時間表。

「萬年頻道表」問題困擾台灣有線電視產業已久，最主要原因在於，台灣民眾收視習慣集中在20-80台等黃金頻位；也就是說，即便有優質頻道新上架，但若沒有搶到黃金頻位，消費者也很難在第一時間發現這些頻道，讓頻道業者難以拿到合理分潤。

「萬年頻道表」已讓有線電視產業發展逐漸僵化，也因此，市場近年不斷討論如何打破萬年頻道僵化問題，頻道區塊化被視為是新解方。

NCC表示，有線電視頻位區塊化牽涉層面甚廣，為周延衡酌相關辦法，今年已召開6場徵詢座談會，並於6月2日召開公聽會，廣泛徵詢各相關領域專家學者、公民團體、有線電視業者及頻道業者意見。

根據NCC規劃，未來，有線電視頻道會分成8大類，頻道則會以3位數進行編碼。實施初期，消費者可能會不適應頻道變化，因此，在過渡期間，第四台系統會自動轉跳；舉例來說，消費者希望收看55台，由於55台屬於新聞台類型，因此，在頻位轉換過渡期間，系統會自動轉跳到555頻道，方便消費者收視。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」實施初期，會先以實驗區計畫試行，以確認相關技術可行性以及運行順暢度，並蒐集用戶反饋，力求細節完善。

此外，NCC也會另外規劃配套措施，考量有線電視系統業者申請成為本案實驗區，可能會投入經費汰換或更新相關設備，NCC除了給予申請者補助外，同時，也將研議修訂「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」及「有線廣播電視系統經營者收費標準」，並規劃解除實驗區業者基本頻道收視費費率上限，期能增加政策誘因，引入活水以鼓勵業者申請。

NCC強調，上述方案尚非最後定案，仍會將方案內容及配套措施先行提供各界討論，為求傳播產業公平競爭正向發展，及完善消費者收視環境，增加多元選擇，NCC後續將持續蒐集外界意見。