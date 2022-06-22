24年沒調整！港務公司將調漲港埠業務費約漲1成

台灣港務公司今日下午2時於高雄市高雄展覽館召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，由業務副總鄭淑惠主持，各港拖船、帶解纜、給水、裝卸等港埠服務業者及航商、貨主、相關公協會代表共百餘人參加，因疫情考量，部分業者以視訊方式與會。

港務公司說明，我國港埠費率自民國87年通盤性調整後，至今24年未調整，已無法反映港埠服務業者的作業成本以及船舶大型化趨勢，港務公司於今年4、5月在各港辦理8場次座談，本次說明會綜整座談會各方意見後，向業界說明調整後的費率方案。

調整後之方案仍維持先前座談會草案，以整體調漲10%為原則，另因應船舶大型化新增修正相關港灣收費級距。該方案將於今年7月底報請交通部核定，待交通部核定後，將公告半年正式實施，港務公司盼藉由港埠費率調整，能健全我國港埠產業環境，並帶動港埠服務業者提升服務品質及基層勞工薪資水準，創造港口永續發展之利基。

根據新版方案，碇泊費由原本6萬總噸以上，調整為6至12萬、12至18萬及18萬總噸以上級距；曳船費整併未滿1400匹馬力，原5000匹馬力以上，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距；帶解纜費原1.5萬總噸以上，調整為1.5至3萬、3至6萬、6至12萬及12萬噸以上級距。