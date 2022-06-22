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鐵道局招募檢查員 至少需4年鐵道工作經歷

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部鐵道局即日起招募鐵道監理檢查員，助理檢查員要有大學學歷，並且具有運、工、機、電其中一項鐵道專業工作4年以上經驗，示意圖。記者盧逸峰／攝影
交通部鐵道局即日起招募鐵道監理檢查員，助理檢查員要有大學學歷，並且具有運、工、機、電其中一項鐵道專業工作4年以上經驗，示意圖。記者盧逸峰／攝影

交通部鐵道局將展開第三次鐵路監理檢查員招募，報名日期自即日起起至7月26日止，並於8月17日筆試、9月5日至6日面試，預計招募35名，含主任檢查員3名、助理檢查員32名。

鐵道局說明，新進人員有最低4年的工作經歷作為門檻，但錄取人若實際工作經歷超過4年、且能提出相關證明，審查符合提敘資格者，得於該職等內以較高薪級起薪，主任檢查員起薪最多可提高1.6萬、助理檢查員起薪則可提高1.4萬。

鐵道局說明，為加強實地檢查鐵路機構之頻率及深度、強化專業監理能量與實務結合等，因此預計招募共計42名鐵道檢查員，歷經兩次招募目前僅5名報到，本次將招募35名，朝滿額目標邁進。

根據鐵道局簡章，主任檢查員需有碩士學歷，並且具有運、工、機、電其中一項鐵道專業工作10年以上經驗；助理檢查員則要大學學歷，並且具有運、工、機、電其中一項鐵道專業工作4年以上經驗。筆試項目則包含「專業科目」及「文書寫作(公文)」；專業科目為鐵路概論及鐵路法及子法。

鐵道局說明，鐵道檢查員主要工作是針對鐵路機構所轄運轉、行控、軌道、路線、土建設施、機車、車輛、電力、號誌、電訊等涉及鐵路行車安全之相關人員及設施設備，至現場檢查鐵路機構實務作業情形，並提出檢查結果及改善事項。另亦將藉由檢查員平時現場檢查經驗，參與本局辦理事故事件專案調查及各項鐵路機構改善事項辦理情形追蹤列管。也指出，鐵道局未來要朝主動式監理機制邁進。

鐵道

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