全聯挺臺灣石斑 董事長林敏雄承諾採購500公噸助漁民 推貼體包石斑魚片方便民眾料理

台灣農漁產品接連遭中國禁止輸入，近期輪到台灣石斑遭殃，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲再度呼籲通路企業各界共同響應、支持台灣本土農漁產品，全聯福利中心董事長林敏雄今早出席「全民相挺，漁民放心」臺灣石斑世界尚讚記者會，除了第一時間即表達對本土農業的支持，現場更承諾全台近1,100家門市預計採購國產石斑500公噸，將秉持本土企業社會責任，帶頭響應支持臺灣農民，並透過加強販售、促銷等活動，提升消費者購買意願。

林敏雄表示，全聯長期不遺餘力支持我國農漁畜產品銷售，從10餘年前便開始走向契作生產，除穩定供貨量並保障生產者權益，其中，從108年起即與漁民合作契約生產龍虎斑，現更開發小規格包裝外並採用先進貼體包，讓鮮度再升級，提升料理便利性，同時搭配漁民傳授料理食譜等，更方便家庭料理食用。

陳吉仲表示，農委會自6月15日啟動內銷、外銷及加工等3項措施，協助建構內外銷市場，確保漁民收益，在內銷市場，石斑魚過去著重於餐飲通路，較少進入家庭市場，近年因疫情關係，漁業署透過漁業嘉年華等電商平台及主廚料理推廣，開始讓民眾接觸到石斑魚，並透過政府資源結合企業力量共同推廣，目前已透過企業界及通路業者採購千噸。

全聯自2017年起，即陸續配合政府政策推廣10大農產漁業，支持在地優質食材、刺激內銷，幫助產品轉型或在外銷售組時共同度過產量過剩時期，成果包含香蕉、芭樂、鳳梨、鳳梨釋迦、蒜頭、洋蔥、高麗菜、老鷹紅豆、官田菱雉菱，同時實現平價有機與花卉販售專區。