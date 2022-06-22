影／放寬每周2.5萬人次入境限制？交長：先忍耐一下

指揮中心先前放寬邊境檢疫「3+4」，但每周入境人數限制在2.5萬。交通部長王國材今天至桃機視察時被問及每周2.5萬的入境量何時會放寬？王國材表示，基於防疫量能每周僅能2.5萬人次入境，隨著國內疫情下降，醫療量能逐漸增加的情況下，每周2.5萬人次的限制也會提高，機場就會慢慢走向復甦的情況。

王國材坦言，目前每周限制2.5萬人次入境也遇到不少問題，包括本國人返台、移工跟商務客要進來都要競爭名額的問題，只能麻煩大家先忍耐一下，大概這個月都會限制在每周2.5萬人次，要隨著疫情趨緩才會慢慢提高。就像觀光也是隨著疫情趨緩才會逐步開放，目前國際還是禁團，國內7月15日開始有觀光振興方案，大家先辦國內旅遊開始練兵，再來迎接國際的觀光客。

媒體詢問開放外國旅客來台轉機及入境旅客親友接送的執行情況，王國材說，目前每天約有400位旅客來台轉機，他們有轉機專用的候機室，執行還蠻順暢的。至於親友接送部分，一、二航廈都有專用的月台，目前這個部分在動線、候機都沒有問題，都是按照指揮中心的指引慢慢開放，因應未來，如果更多人入境，防疫計程車、接送區是不是要擴大，以及防疫旅館的準備，交通部都準備好了，隨時因應政策做出改變