肺癌或開腦免奔波照影像 台大醫院啟用最新複合手術室

在過去，如果肺癌或腦瘤位置刁鑽，病人開刀前得先去影像檢查室做定位，再回病房等一兩個小時，才進開刀房；開完刀可能還得再去一次影像檢查室，確認病灶有拿乾淨。如此繁複的流程，將逐漸走入歷史。台大醫院籌劃4年、斥資2.3億，已啟用最新一代複合手術室，實現兼具精準醫療和體貼病人的「一站式手術」。

「這是讓設備來配合病患，」院長吳明賢表示，一間複合手術室內就可取得高階影像，免除病人在各科室奔波之苦。各大醫學中心均建置複合手術室，但台大醫院最新的一站式複合手術室，是目前唯一將3T磁振造影儀搬進手術室，並擁有一組創新的無縫接軌運轉床。

副院長賴逸儒表示，複合手術室結合3T磁振造影儀器、機器手臂術中定位系統、創新的運轉床。病人只要躺在同一張床上，就能流暢切換於手術台和影像檢查儀器之間，醫師也能在即時影像的輔助下，提供更加精準的治療。

賴逸儒表示，台大總院10多年前就已有第一台心血管手術專用的複合手術室，成效良好，但是使用率太高，其他專科幾乎無法使用。為了造福更多科別的病人，後來又在台大癌醫先建構了一間胸腔外科專用的複合手術室，胸腔外科醫師可用磁振造影儀找出微小肺癌病灶，再以機器手臂進行個人化腫瘤定位切除，大幅提高手術精準性。

賴逸儒表示，這次醫院自籌2.3億經費，於總院再設置一間專供胸腔外科、神經外科使用的複合手術室。開工前構思、選址、籌資歷時四年，簽約動工又花了一年，去年5、6月因疫情停工61天，感謝工班全力幫忙補上進度，去年底如期完工，今年完備相關申請程序。今年4月8日已正式啟用，決定等到疫情趨緩，今天向國人分享這個好消息。

什麼樣的病人最適合在複合手術室開刀？賴逸儒表示，肺癌、腦腫瘤、脊椎受傷、運動障礙或腦血管病變等，複合手術室都可以處理，但還是以病灶特別困難複雜的優先。如果位置表淺單純，常規做法的定位就已經很準了，就比較不會建議額外花費去使用複合手術室。