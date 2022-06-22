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食藥署查廠檢驗不合格 下令「瑪科隆」限期下架回收

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「瑪科隆」利舒壓錠0.5毫克外包裝。圖／食藥署提供
「瑪科隆」利舒壓錠0.5毫克外包裝。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今日公布藥品回收警訊，由「盛雲藥品股份有限公司」生產的高血壓藥「"瑪科隆"利舒壓錠0.5毫克 Rixia Tablets 0.5mg“MACRO”(Metolazone)」因產品之含量測定結果未能符合規格，廠商主動進行回收。食藥署提醒民眾，若對用藥有疑慮，可盡速回診與醫師討論，切勿自行停藥。

食藥署今日公布，未通過含量測定的藥品批號為「A1Y65、U3Y96」兩批。食藥署品質監督管理組傅淑卿科長表示，此次是食藥署在進行查廠檢驗時發現，該藥品在抽驗時，主成分METOLAZONE含量不足，合格量為90%到110%，但測定結果僅80%。

傅淑卿指出，根據健保資料統計，「瑪科隆」在110年度共開出181萬顆，在相同成份的藥品中，市占率達到69%；目前市面上同成分、同劑量、同劑型的藥品許可證共有6張，因此仍有5款藥品可供民眾替換。

根據盛雲公司的通報數據，「A1Y65、U3Y96」兩批的產量都為49萬顆，本次預計要回收98萬顆，食藥署下令111年8月9日前完成藥品回收，並限期廠商1個月內提交調查報告。傅淑卿補充，僅這2批需要回收，但盛雲其他批號的藥品仍可繼續使用，民眾不必過度擔心。

食藥署也提醒，若民眾有購買到由「盛雲藥品股份有限公司」生產的高血壓藥「"瑪科隆"利舒壓錠0.5毫克 Rixia Tablets 0.5mg“MACRO”(Metolazone)」，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

「瑪科隆」利舒壓錠0.5毫克外觀。圖／食藥署提供
「瑪科隆」利舒壓錠0.5毫克外觀。圖／食藥署提供

食藥署 高血壓 醫師

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