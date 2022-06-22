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30年老菸槍6旬男定期健檢 查出早期食道癌 免開胸治療

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
童綜合醫院醫師筆指處，即為患者上食道部位出現腫瘤細胞。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院醫師筆指處，即為患者上食道部位出現腫瘤細胞。圖／童綜合醫院提供

6旬吳男有長達30年菸酒習慣，近年定期到醫院檢查，今年竟在上食道部位，發現約大小2公分的腫瘤病灶，確認罹患上食管原位鱗狀細胞癌，在接受食道內視鏡黏膜下剝離術後，恢復良好，住院三天即出院返家休養。

61歲的吳姓男患者，長達30多年有抽菸與喝酒習慣，在家人建議與自我保健意識下，多年來都定期到童綜合醫院高級健康檢查中心進行全身性健康檢查。今年照常到醫院健康檢查，經電腦斷層掃描檢查後，發現上食道部位出現2x2公分的腫瘤病灶，轉由胃腸肝膽科醫師劉博堃診療。

經醫師劉博堃看診後安排切片檢查，確認患者罹患上食管原位鱗狀細胞癌。因為是早期食道癌，建議可進行食道內視鏡黏膜下剝離術，即早移除癌細胞，避免日後惡化需開刀手術。患者接受食道內視鏡黏膜下剝離術後恢復良好，住院三天即出院返家休養，目前僅須定期回診追蹤。

劉博堃表示，食道癌早期通常沒有明顯症狀，也不會出現疼痛，所以常常無法自己察覺，等到出現症狀發現時都已到癌症晚期，故定期健康檢查就很重要，能早期揪出腫瘤細胞早期治療。

劉博堃指出，食道內視鏡黏膜下剝離術，結合將內視鏡與內視鏡電刀經口伸入食道病灶處，逐層剝逐層剝開與分離正常黏膜組織以及癌症組織，就能將腫瘤完整切除，保留完整的食道結構，不僅能避免影響食道功能，且復發率也較低，效果等同傳統手術，但卻沒有傳統外科手術需要開胸切除食道的缺點。

食道癌與飲食習慣有關，其菸、酒、檳榔、含亞硝胺類的食物、熱湯熱茶與長期胃食道逆流，都是造成食道癌的危險因子；食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，只有在腫瘤大小已占據食道管腔約一半時，才會有吞嚥困難的症狀。

當發生症狀而進一步就醫診斷時，大多數為期已晚，食道癌又為胃腸道癌症中預後最不好的一種，與胃或腸癌比，存活率較差，因此食道癌可稱得上是沉默的殺手。

劉博堃呼籲，避免食道癌找上門，應戒除菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食；每年按時健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率，如果民眾長期感到腹部不適，或喉嚨有異狀，建議至胃腸肝膽科尋求專業醫師的檢查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師進行食道內視鏡黏膜下剝離術切除下來的腫瘤。圖／童綜合醫院提供
醫師進行食道內視鏡黏膜下剝離術切除下來的腫瘤。圖／童綜合醫院提供

食道癌 健康檢查 腫瘤

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