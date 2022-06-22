北捷增3線可查擁擠度 忠孝復興站設導引光條

台北捷運表示，車廂擁擠度與路線擁擠度查詢功能，今天淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線啟用，此外導引旅客至人少車廂的「導引光條」忠孝復興站也增設。

台北捷運發布新聞稿表示，繼板南線、文湖線後，「車廂擁擠度即時告知功能」淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線正式啟用。

北捷表示，「車廂擁擠度即時告知功能」是由車輛處、資訊處組成研發設計團隊，透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度。

北捷說，車廂擁擠度依照旅客人數多寡區分成舒適、普通、略多及人多等4個感受程度，並依序用綠、黃、橘、紅色加強辨識，民眾透過月台電視或手機下載「台北捷運GO」App，即可立即提前掌握下一班列車各車廂的人潮狀況，藉此分散車廂人潮。

北捷指出，以車廂擁擠度運算為基礎，研發團隊進而推出「路線擁擠度」查詢功能，即日起，除了原本板南線、文湖線外，淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線也開放查詢。

此外，國內軌道業第一套「導引光條」及動態「小捷客」導引系統，北捷表示，繼龍山寺站後，忠孝復興站也增設，「導引光條」依照車廂擁擠度同步顯示綠、黃、橘、紅等顏色，旅客只要抬頭就可了解車廂內人潮狀況。「小捷客」則是透過動畫引導旅客往頭尾車廂移動，尖峰時段的小捷客，也會配合燈號呈現紅、橘、黃、綠等變化。

北捷指出，捷運車廂擁擠度，板南線民國109年5月7日最早啟用、110年3月25日文湖線接力上線，至今年3月25日，北捷5大路線車廂擁擠度全部完成架設並啟動；而環狀線因尚屬新通車路線，列車仍在保固期，後續將再評估設備裝設等。