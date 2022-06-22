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不孕症名醫肺臟移植200天 林禹宏：距離出院回家不遠了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院婦產科醫師林禹宏肺臟移植已200天，轉到普通病房表示離出院回家不遠了。圖／取自林禹宏臉書
新光醫院婦產科醫師林禹宏肺臟移植已200天，轉到普通病房表示離出院回家不遠了。圖／取自林禹宏臉書

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏4年前罹患血癌，一度接受兒子骨髓移植而康復，但去年出現排斥反應影響肺功能，年初裝上葉克膜，在台大醫院等待肺臟移植續命。年初裝上葉克膜後，女兒還在臉書撰文呼籲大家支持器官捐贈。期盼多日，今年3月底林禹宏終於移植成功。

他昨天於臉書透露，「今天是我從去年12月3日住進加護病房的第200天。這段時間，從呼吸困難送急診、插管、送加護病房、裝置葉克膜、肺臟移植、復健運動，剛好在今天第200天轉入普通病房。雖然復健運動還須持續進行，但是轉到普通病房表示離出院回家不遠了。」

林禹宏6月初在臉書表示，肺臟移植手術後，每天從早到晚的運動復健，花了1個多月能夠下床站，2個月終於能夠踏出第一步。雖然走10步就要休息，但這已經是移植2個月以來最大的突破。

林禹宏指出，使用呼吸器2年與裝上葉克膜2個月，肌肉不斷萎縮，再加上去年12月3日住進加護病房後都躺在床上，肌肉萎縮得更快，需要長期復健才能恢復正常人的生活。

復健 葉克膜 器官捐贈

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