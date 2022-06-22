影／王國材視察桃機　關心第三航廈及第三跑道建設進度

交通部長王國材今天（22日）至桃園機場視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」。他先到會議室聽取簡報，機場公司董事長林國顯、總經理但昭璧以及航政司長何淑萍等人陪同，隨後至工區了解工法以及施作進度，並參觀移工宿舍區與勞動安全訓練設施。王國材表示，感謝所有施工團隊跟機場公司同仁的努力，第三航廈工程完工後，將是國門的大蛻變。

機場公司簡報時表示，在行政院、交通部的協助下，機場公司於去年（2021）完成第三航廈土建、機電等工程發包，目前正進行土方開挖、鋼構組立、RC澆置各關聯標界面協調等作業，工程推動順利符合預期。其中主體航廈鋼構工程克服國際鋼材短缺之困難，總計1425件鋼構吊裝已完成832件，預計今年即可完成B2至3F之鋼構吊裝。

王國材指出，今天視察了解三航廈營建進度超前，他肯定施工單位、監造單位跟機場公司等施工團隊，在工程進度上掌握得非常好，所以第三航廈整體工程會依照規劃在2026年全數完工，依序於2024先完成北登機廊廳、2025年完成主體航廈，2026年再完成南登機廊廳建設，按照這樣的進度進行。

他也提到第三跑道區段徵收作業於去年10月開始，將進行到2024年11月，之後就會全面施工，預計2030年三跑道全面完工。目前徵收區域中，還有15％的住戶尚未搬離，這段時間將會先建後遷，2024年6月前會持續與未搬離的住戶溝通。

王國材說，三航廈完工後年容量為4500萬人次，桃園國際機場的年旅運量將會從目前的3700萬，成長至年旅運量8200萬人次，將會成為進軍全世界的頂尖機場。目前桃機南北兩條跑道每小時起降約50架次，三跑道完工之後，未來每小時可提升至每小時80至90架次，有效擴充營運量能。

桃園機場第三航廈及第三跑道從2026至2030年接續完工後，將是國門的大蛻變，非常感謝所有施工團隊跟機場公司同仁的努力；尤其機場公司掌握疫情期間整建南北跑道，三航廈跟三跑道進度也都有顯著的進展，緊接著就是要迎接國境的開放，隨著旅運量的增加、航廈跑道的興建，都是國家門面嶄新的開始。