區間車擦撞台南地下化施工圍籬 運安會立案調查

台鐵局3167次區間車於6月18日上午11時38分行經台南站至保安站間時，列車撞及入侵軌道區之施工圍籬，所幸無人傷亡，國家運輸安全調查委員會今日表示，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行調查作業。

運安會指出，於事故發生後，立即派出2位先遣調查人員，會同鐵道局及台鐵局人員進行事故現場勘查及資料蒐集，該事故相關資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

鐵道局南工處當天上午正進行南台南站路段地下化工程，約在上午11時38分工地進行永久柱吊裝時不慎撞及圍籬，以致圍籬傾斜侵入台鐵路線，當時剛好有列車行經，現場人員雖立即警示，仍造成列車前兩節車廂擦撞，全車旅客無人受傷，列車延誤7分鐘，交通部長王國材已下令從嚴懲處。