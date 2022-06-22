跨國醫療無懼疫情嚴峻 台大醫院助7旬華僑2度換腎成功

台大醫院自54年前創下亞洲第一例腎臟移植手術至今，成功完成諸多特別複雜案例，當中不乏二度、三度移植成功者。今年5月本土新冠疫情威脅下，台大醫院仍克服「三重困難」，完成高難度的跨國二度腎臟移植，72歲緬甸華僑李女士再次重生。

台大醫院副院長賴逸儒表示，台大除了將醫療量能投注於新興傳染病的防治，仍堅持為急、重、難、罕的病人提供最好的服務。

新竹台大分院副院長蔡孟昆表示，這三重困難的第一重，是捐贈和二度移植手術本身的難度，第二重困難，是疫情期間必須加倍保護免疫脆弱的移植病人，第三重，則是受到疫情響，不論是捐贈者或受贈者跨國移動的困難。

台大醫院國際醫療中心主任朱家瑜表示，移植護理師需要花很多時間協調跨國業務。外科部主治醫師李志元指出，得取得22歲姪女與72歲李女士的「親屬證明」，才能在台灣做活體捐贈；這次也要特別感謝外交部，幫忙延長姪女的簽證時效，才能順利完成捐贈手術。

李志元表示，李女士有糖尿病與高血壓病史，2011年初次腎臟移植，但2020年腎功能惡化，重新開始做血液透析並等待二次移植，因移植長期存活率仍高於透析，但二度移植難度遠高於初次移植。

李志元表示，一次腎臟移植成功率高達99%，但此後將引發免疫系統長期產生抗體，如得接受第二次移植，新腎臟勢必受免疫系統攻擊，不容易繼續維持高成功率。因此，李女士手術前須先以透析治療移除抗體，並由檢驗醫學部反覆確認是否達成可接受移植的條件。

這次連捐贈手術也特別困難，因一般腎臟僅有一條動脈和一條靜脈，這次捐贈者腎臟卻有三條血管。李志元表示，透過腹腔鏡取腎時，三條血管必須個別分離，因此捐贈手術就需要兩小時。腎臟移植前，也要將兩條血管先接成一條，才能與李女士的血管進行吻合；加上李女士這次移植於左側，血管比較深，所以移植手術大約需要三個多小時。

李志元表示，8成病人腎臟移植後可使用超過10年，5成可用超過20年。然而，如果病人移植後的服藥順從度不佳、高血壓或糖尿病沒控制好，或發生自體免疫疾病，都可能導致腎臟再次失去功能，而需要二度移植手術。