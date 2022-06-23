防疫居家健身舞最夯！ 陳漢典跳「好神扭扭舞」掀居家運動新挑戰

新冠疫情持續延燒 居家清潔防護更重要

國內疫情持續延燒，單日確診數天天突破萬例，而民眾對抗疫情除了要勤洗手、保持社交安全距離之外，更需要均衡的飲食、睡眠充足及規律的運動，才能在面對病毒時有效防禦。而在外一天，是很多人回到家就會脫下口罩，此時居家環境的防護清潔更是重要！

陳漢典大跳「好神扭扭舞」在家也能練出超神好身材

台灣工具領導品牌「好神拖」邁入15周年，與陳漢典攜手響應全民一起健身動一動，推居家運動「好神扭扭舞」，並號召媽媽們、上班族、年輕學生不同世代拿起家中的好神拖，跟著這支會旋轉的拖把，一起深蹲搖擺、扭動臀部，逗趣又吸睛的舞步，不只可以一邊旋轉舞動、一邊清潔拖地，讓疫情悶鍋的生活中增添一些樂趣。

圖╱張元禎提供

陳漢典表示「每個人家中都有一把好神拖，希望大家在家中就可以很簡單、輕鬆動一動，這次好神扭扭舞以”旋轉”為概念，除了要一邊扭腰，還得隨著身體高度來控制拖把的伸縮長度達到深蹲搖擺，看似動作簡單，連做幾次包你汗水淋漓！」。影片一出就有網友表示「今天拖地時試了一次也太累了吧！這運動量很可以」、「疫情哪都不能去給小孩在家消磨體力剛剛好」短短一分鐘不到的影片，很快就吸引其他人開始跟風挑戰扭扭舞熱潮，力拚用拖把鍛鍊大腿肌、扭出超神好身材，看誰的電臀最會扭！

好神拖15周年扭電臀還能抽名車 百項好禮等著你

除了鼓勵大家一起居家運動，為了慶祝15周年，好神拖祭出一連串的好康活動，即日起至7月31日，只要到各大通路購買好神拖系列商品，就有機會抽中價值約80萬的台灣新一代神車Toyota Corolla Cross！除此之外，更有洗碗機、按摩椅等超過150項好禮等著你來抽獎。

你有多久沒有運動了？擔心疫情不方便出門運動也沒關係，居家運動的潮流此刻跟上還來的及，除了可以在家練出夢寐以求的漂亮曲線之外，買好神拖還可以抽神車！快上傳你的「好神扭扭舞」，和親朋好友相揪扭臀動起來，比拚誰最快練出超神好身材吧！