降低鼻胃管錯置傷害 中正大學設計無線感測系統

鼻胃管若誤入氣管，可能造成感染性肺炎甚至死亡。嘉義縣中正大學電機工程團隊設計一套鼻胃管插管輔助無線感測系統，在鼻胃管置入天線，透過手持式讀取器接收電磁波，監測行經路徑，高靈敏度又輕薄簡易，正申請專利，盼成為醫護人員安全正確置放鼻胃管利器。

中正電機系教授張嘉展說，一般正確鼻胃管插管應該要插入胃的內部至少10公分，但因人體結構上氣管和食道在喉部會咽處岔開，一不小心就會誤插到氣管，進到肺部，有時也會因管線材質較軟而彎曲反折，或鼻胃管進入的位置太淺、太深，都可能造成病患灌食不順，甚至發生意外、死亡，衍生後續醫療糾紛。

由於臨床問題，加上越來越多高齡人口使用鼻胃管，中正團隊3年前在嘉義基督教醫院急診部醫師的需求建議下，著手開發鼻胃管插管輔助無線感測系統。「系統設計是將發射器隨著鼻胃管進到體內，再拿著手持讀取器沿著人體表面掃描接收電磁波。」張嘉展說，針對人體插入鼻胃管四個較

重點的部位，如咽喉、食道、賁門及胃內部10公分等分段偵測電磁波，系統開發之初，團隊也為天線置入鼻胃管吃足苦頭。

張嘉展說，系統選用穿透力較強的低頻電磁波，但頻率越低，天線體積就越大，要放在鼻胃管卻需配合管線縮小，經團隊多次改良，最終設計出猶如貼紙輕薄的天線，可黏貼包覆在鼻胃管前端，目前臨床做法為確定鼻胃管正確放入病人體內，除透過X光影像判讀或用針筒打入空氣從灌流聲判斷位置，還有透過管線反抽並測試酸鹼值是否為胃酸等方式。

這些方法都有一定誤判率，除仰賴醫護人員的經驗，也容易因病人長時間未進食或服用胃藥，影響胃酸酸鹼值，若病人身上不只一條醫療管線也會干擾X光影像判讀。目前市面上雖已有其他輔助定位儀器，因價格高昂，難以普及到一般醫療照護中心。

電機團隊由張嘉展、張盛富教授帶領博士生林孟璇、賴俊諺與嘉基急診醫師劉中賢合作，目前持續改良鼻胃管輔助系統，如加入光感測器等，並申請感測系統設計專利。