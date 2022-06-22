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氣象局對2縣市示警 恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今明兩天相當炎熱，各地天氣都相當晴朗。本報資料照片
今明兩天相當炎熱，各地天氣都相當晴朗。本報資料照片

中央氣象局下午發布高溫資訊橙色，中午前後屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

根據氣象局觀測資料顯示，花蓮富源已出現37.6度高溫，屏東縣三地門37.4度，排第三的台東縣金崙37.2度。

氣象局指出，嘉義市、台東縣地區，南投縣、雲林縣、台南市、高雄市近山區或河谷亦為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、彰化縣地區為黃色燈號，氣溫將達36度高溫。

今天全台各地中午之前都是晴天為主，下午要注意雷陣雨；各地高溫都可以到32度以上，尤其大台北盆地、西半部近山區河谷、花東縱谷，民眾須留意出現35、36度以上高溫，中午前紫外線指數也偏高，民眾須防曬補水、注意熱傷害。

高溫 屏東縣

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