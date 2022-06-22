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溫泉酒店認養斗南友善農田 盼讓更多農民看到希望

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
南投縣日月潭雲品溫泉酒店推廣環境永續，認養雲林縣斗南鎮8分地友善農田。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店推廣環境永續，認養雲林縣斗南鎮8分地友善農田。記者黃于凡／攝影

全台唯一獲得GSTC永續旅宿業認證的南投縣日月潭雲品溫泉酒店，長期採購斗南香米，今年特地與斗南鎮農會簽訂備忘錄，認養8分地契作香米，盼透過認養無農藥友善農田，保障農民收益，進而促進、帶動更多農民加入友善耕作行列，今天各部門主管下田收割，農人熱情準備涼水、割稻飯款待。

執行副總經理孫薈茹說，集團很重視環境、生態，也希望客人住的安心、吃的安心，因長期採購斗南香米，所以今年決定到產地親眼看看這塊田，也帶著廚師下田體驗插秧、收割，跟食材產生更多連結，在做菜時不只手藝好，也投入對食材的熱愛，從產地到餐桌行成一個好的循環。

斗南鎮農會米廠廠長張耀裕說，雲林縣稻米面積種植逾4萬公頃，但因友善耕作產量較少，多數農人考量產量不願改變耕作方式，若可簽訂契作保障農人收益，相信整體環境都會變好，像這次飯店認養的友善農田，不但象徵環境指標的紅冠水雞回來了，就連黑翅鳶也出現了。

總經理特助汪珮姍說，今年與斗南農會簽訂備忘錄，認養友善農田8分地，從3月帶著10多人到現場插秧到現在，稻穗已飽滿成熟，今天又出動6人不遠千里從南投日月潭專車前往割稻，盼透過這樣的認養方式，與農人建立感情、保障農人收益，也讓更多人看到友善耕作的希望，吸引大家投入友善耕作的行列。

南投縣日月潭雲品溫泉酒店認養斗南友善農田，各部門主管今天親自下田採收。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店認養斗南友善農田，各部門主管今天親自下田採收。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店執行副總經理孫薈茹（左一）帶領各部門主管清理田邊垃圾。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店執行副總經理孫薈茹（左一）帶領各部門主管清理田邊垃圾。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店推廣環境永續，認養雲林縣斗南鎮8分地友善農田。記者黃于凡／攝影
南投縣日月潭雲品溫泉酒店推廣環境永續，認養雲林縣斗南鎮8分地友善農田。記者黃于凡／攝影

認養 農會 農民

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