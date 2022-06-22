膠帶製造業7月起加嚴管制 估年減523公噸揮發性有機物

膠帶製造業為揮發性有機物排放大宗之一，環保署公告修法，今年7月1日起將加嚴膠帶製造業各製程中產生的廢氣管制及排放標準，預估1年減排523公噸，相當於1座煉油廠揮發性有機物平均排放量的6成；環保署今天表示，未來也會針對排放量最大的基礎表面塗裝業，針對大型業者指定削減、加嚴管制。

依照109年空氣汙染防制費申報資料，全台揮發性有機物排放最大量為表面塗裝業，而表面塗裝業的揮發性有機物排放量第二大占比為膠帶製造業、占20%；在13項有害揮發性有機物排放量中，膠帶製造業也占16.1%，達表面塗裝製程26%。

環保署現勘發現，膠帶製造業在廢氣收集上，大部分操作單元已採密閉負壓型式集氣設施，但針對原物料儲槽排放廢氣，仍有83%為直接逸散排放，管末處理上，大部分業者已採用吸脫附冷凝回收設備或焚化設備，平均處理效率可達95%，但仍有必要強化各操作單元廢氣收集規定與加嚴排放標準。

環保署今天修正發布「膠帶製造業揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，為鼓勵膠帶業者採用更環保的水性、無溶劑製程，檢具資料由地方主管機關認可後排除納管，為明確管制揮發性有機物用量，揮發性有機物原物料年用量25公噸以上者將納管。

此次也修正統一集氣設施規範，加強廢氣有效收集，另規範儲槽儲存原物料屬列舉種類，應裝設密閉集氣設施，連通至汙染防制設備處理。並加嚴防制設備處理效率及單一排放管道排放量，以強化揮發性有機物排放管制。

另外，船舶、鋼捲等基礎表面塗裝業的揮發性有機物排放量，占表面塗裝業排放量最高、約21%，比膠帶製造業還略多，環保署表示，未來也會陸續納管，但基礎表面塗裝業別相當多，可能不會直接針對整體納管，而是先透過特定大型業者指定削減，未來會陸續預告草案。