影／環團到中鋼大樓快閃！訴求制定積極減碳目標及策略

地球公民基金會今天到中鋼大樓前快閃抗議大排碳企業，提出減碳及與減汙相關的環境訴求，要求制定更為積極的減碳目標及策略，過程一度發生推擠。中鋼表示，已跨部門整合全公司減碳能量，並參與「高雄市產業淨零大聯盟」，達成2050年淨零碳排的目標。

快閃行動在中鋼集團總部大樓前，透過以黑色顏料留下「碳足跡」的方式，象徵中鋼在高雄製造的大量碳排及空汙，訴求中鋼應在目前的淨零目標上，更進一步提出能同時達成「淨零、減汙、循環」的環境目標。

地球公民基金會主任蔡卉旬表示，高雄占全國碳排20%，2020年有高達80%以上的碳排總量來自工業部門，高雄未來能不能達成減碳目標、為解決氣候變遷盡一份力，取決於工業部門能否有效減碳。

地球公民基金會環汙與能源倡議專員鄧宇佑指出，中鋼、中油、台塑工業、長春石化名列「十大碳排企業」，就占了高雄總碳排約54%，中鋼的碳排占比36%。

中鋼在邁向淨零排放的策略上，仍以尚未成熟的新技術包括綠氫煉鋼、CCUS（碳捕捉及封存）等作為未來主要的減碳手段，但在制度面及商業模式的減碳作為顯得有待加強。

鄧宇佑表示，如中鋼曾於2016年宣布要實施有助於促進企業內部更積極減碳的內部碳定價制度，至今卻依然沒有下文。中鋼應訂出更積極的中期減碳目標，儘速檢討、實施內部碳定價制度，並帶領台灣鋼鐵產業鏈一同發展新的循環商業模式，為高雄做出更多減碳貢獻。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，中鋼不僅是碳排大戶，也是空汙大戶，去年七月環保署公告的空汙排放清冊（TEDs11），中鋼排放懸浮微粒（PM10）1537噸/年，細懸浮微粒（PM2.5）1150噸/年，是全台灣最大的PM10及PM2.5排放源。

雖然近年中鋼陸續改善了汽電共生鍋爐燃料、秋冬減排等減少空汙，但以高雄市環保局正準備加嚴的「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」為例，管制鋼鐵業五大製程燒結、煉焦、高爐、轉爐、電弧爐，受管制的六家工廠空汙排放量，在高雄市固定汙染源中占比極高。

中鋼表示，公司致力推動低碳轉型，2021年成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長翁朝棟擔任召集人，跨部門整合全公司減碳能量，並規畫如「高爐噴吹富氫氣體」、「轉爐增用廢鋼」等減碳策略。

中鋼也克服空間不足等重重困難，推動一、二階煉焦爐新設乾式淬火設備，預計於2025年正式上線，除減少粒狀物等空汙排放外，也預期將創造年減11萬7849噸二氧化碳當量的減碳成效，對空氣品質與減碳皆有幫助。

中鋼表示，已提出2050年達成碳中和為長期努力目標，並為務實達成減碳，設定2025年與2030年分別較基準年2018年減排7%與22%之短期與中期目標。