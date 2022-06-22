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交通部公布7月上路新措施 國際駕照封面「TAIWAN」放大

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，7月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。記者邱瓊玉／攝影
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，7月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。記者邱瓊玉／攝影

交通部今天公布7月起上路各項新措施，國際駕照將於7月1日起改版，比照護照模式，在國際駕照封面加註放大「TAIWAN」字樣，強化國際辨識度。

公路總局新增職業大型車機械常識筆試題庫，著重大型車煞車、駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目，以評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力，於7月1日正式上線使用。

因應國內疫情變化，交通部觀光局將於下半年啟動新一波觀光產業振興措施，將於7月15日至12月15日實施，方案細節定案後將盡速對外公布。

針對旅行業，每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。此外，針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局提供每日1000元至2000元之補助予遊覽車業者，最高補助3日。

針對旅宿業振興措施，民眾於平日（含周日至周四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如符合加碼條件者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元；此外，民眾於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

駕照 交通部

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