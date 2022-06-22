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台東金崙37.2度 周五前晴朗炎熱 注意午後雷陣雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天晴朗炎熱。圖／取自氣象局網站
今天晴朗炎熱。圖／取自氣象局網站

中央氣象局表示，今天台灣各地及澎湖大多為晴到多雲，金門及馬祖有局部短暫陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

根據氣象局資料顯示，今天目前為止全台最高溫出現在台東金崙37.2度，高雄、台南也有34.8度，新北板橋34.2度。

氣象局預報員李孟軒說，今天全台各地中午之前都是晴天為主，下午要注意雷陣雨；各地高溫都可以到32度以上，尤其大台北盆地、西半部近山區河谷、花東縱谷，民眾須留意出現35、36度以上高溫，中午前紫外線指數也偏高，民眾須防曬補水、注意熱傷害。

李孟軒也說，今天開始到周五受到太平洋高壓，天氣穩定，但在山區、中南部及大雷雨要注意午後雷陣雨；25日到28日則是東南部、恆春注意短暫雨，其餘各地午後雷陣雨。

李孟軒說，今晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請要搭乘航班或是船班的民眾要多加注意。

明天天氣部分，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨至上午南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局 高溫 台東

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