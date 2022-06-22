荷包扁扁！ 手搖飲7月再次全面漲價？ 2大新收費方案曝光

炎炎夏日來一杯手搖飲非常消暑，但從七月一日開始，民眾從荷包掏出錢恐怕又要心痛了。有消息傳出，手搖飲在七月份又要全面漲價，引發網友議論，真的快喝不起，但也有人覺得政府的政策相當擾民。

台灣大街小巷走到哪都有各種手搖飲料店林立，忠實客群也不少，但由於原物料及人事成本上升，前陣子包括50嵐、迷客夏、清心、COCO等連鎖茶飲已經率先漲一波。

近日有網友在Dcard社群上透露，經營手搖飲料店的親戚已經收到政府公文通知，七月份開始政府將針對自備飲料杯做價格調整，總共有二種方式可以選。第一種是顧客自備飲料杯，可現折5元；第二就是維持原價，但自備飲料杯可以折1元，否則要多付4元。

親戚說，第一種方案會讓店家面臨巨大虧損，但他也表示，「手搖飲現在中部以北的價格都超貴了，再漲還喝的起嗎！！！」

貼文引發網友留言熱議，「這也要管？會不會管太多」、「笑死這政府根本變相漲價，來掩蓋無法控制原物料漲價的問題吧」，還有人分析說這種政策下去只會讓一些小飲料店倒掉，「真以為大家有那麼勤勞，出門隨身帶一個杯子在身上喔？」

「如果未來反而以環保為藉口，價格萬杯齊漲，這真的很傷本來願意環保愛地球的心欸」、「如果說要鼓勵環保的人，折價還能接受，但沒有自備環保杯的人又沒做錯什麼，憑什麼要他們加價，分擔給環保人的折扣。」

「實施1飲料店應該先漲價再折5元？變相漲價！？但實施2就會不爽買，兩難」、「第二種方案真的太不合理了」，還有人直言贊成全面調漲五元，然後自帶飲料杯減回原價。