【重磅快評】與地震共存才是台灣務實的防震災思維

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聯合報／ 主筆室
20日上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，全台有感，震央位於花蓮縣光復鄉，地震深度6.8公里，屬於淺層地震。圖／國家災害防救科技中心提供
20日上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，全台有感，震央位於花蓮縣光復鄉，地震深度6.8公里，屬於淺層地震。圖／國家災害防救科技中心提供

20日早上9點5分發生在花蓮光復鄉規模6的極淺層地震全台顯著有感，不到兩天，頻繁餘震已超過20次；但迄今有關這起地震的資訊仍停留在主震規模、震源深度，連地震發生是那個斷層？氣象局只說這是複雜工作，要由中央地調所來分析。面對難以預測的地震，資深地質學家都認為，做好防災教育、落實演練是最根本的。

這起地震究竟發生在哪裡？氣象局講不清楚。比較確定的說詞是中央山脈斷層，但這講法如同說「發生在台灣」沒什麼意義；以中央山脈斷層的長、寬、覆蓋面之大，至少把中央山脈東側的花東縱谷斷層全包覆了，掩蓋了縱谷相關區域性斷層活動的消息，因而不但無法預警，後續影響也掌握不著頭緒。

地質學界認為應是「花東縱谷斷層」運動引發，但這麼講也不夠精確；再精確的地點是縱谷與海岸山脈交接處的光復斷層、月眉斷層，推測是花蓮溪出海口嶺頂，一直到光復鄉的富田，只是這一狹長的斷層即便有地殼活動訊息，地表沒有斷層特徵，幾乎觀察不到，因而認定是近幾萬年都沒有斷層活動的「第二類活斷層」，不太會去注意。

究竟是不是嶺頂斷層？權責上中央地調所說了算。2019年地調所曾將嶺頂劃為地質敏感區，幾個月後應會有正式說明。不必究責地調所行事沒效率，因為地質法雖然沒有明文禁止或限制開發的規定，但只要戴上地質敏感區的帽子，總是影響開發價值，引來抗爭是常有的。

究竟前天地震是不是嶺頂斷層？現在還無法確定，不過地調所斷層監測工作已較過去強化甚多。台灣的斷層監測主要學習日本，但監測點、參與人力遠遠不及，臨日本海太平洋板塊、菲律賓板塊下插歐亞板塊地區極易引發內陸型地震，因而日本監測的力度與頻率，遠遠高過台灣，可能捕捉到斷層活動的跡象自然也較多。

台灣受板塊運動因素影響遠小於日本，但中央山脈超巨型斷層帶造成許多小區域斷層活動跡象遭覆蓋、難以觀測是台灣的大問題；單單花東縱谷觀察不到活動訊息的斷層就很多，極可能再次發生前天花蓮地震。地質、防災學者提醒，最根本的，是校園、幼童起的防災教育，尤其要落實演練；自校園漸及於社會，準備好了，才是面對地震衝擊的治本工作。

地震 日本 板塊

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