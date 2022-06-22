疫情衝擊？中埔綠盈牧場休園整修業者轉型食農教育場域

嘉義縣知名熱門親子休閒景點、中埔鄉綠盈牧場，經營逾20年，上月起休園，何時恢復營業未公告，引發外界受疫情衝擊的聯想，顏姓業者說，休園是為整建園區老舊設備，轉型食農教育場域，剛好疫情嚴峻，遊客減少，休園與疫情沒有直接關係，工期預計半年。

綠盈牧場臉書公告，「20多年感謝您的長期熱愛，讓綠盈牧場始終是個吵的要命的歡樂場域，5月8日是綠盈牧場農遊部門營業最終日，我們即將進行大範圍整修，期待能夠盡快以全新的面貌接待大家！關於整修進度及復園時程請持續關注本專頁及追蹤粉牛商號pinkcowtaiwan的官方IG。」

許多家長假日帶小朋友到綠盈牧場，看到大門深鎖，失望而歸，暑假將近，嘉義縣少了一處親子休閒去處，顏姓業者說，牧場以戶外教學團占大宗，受疫情影響，戶外遊學團減少，牧場整建，重新開放後以食農教育場域為主，受歡迎的牧場休閒活動仍會維持。

位在中埔鄉的綠盈農場占地5公頃，成立於76年，原本只是一座飼養20 頭荷蘭種乳牛的小牧場，在農場主人堅持下連續6年獲得光泉鮮乳牧場評鑑第一名，以及神農獎的，是業界知名的優良牧場。