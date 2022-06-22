晴朗炎熱恐逾36度 專家曝原因這些縣市要特別留意

今明兩天相當炎熱，各地天氣都相當晴朗，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，午後雲量增加，但是只有山區有局部零星的陣雨，平地降雨機率低。

他說，預計白天最高溫普遍都有32到34度，中南部、東部及大台北盆地則要留意有機會出現36度以上高溫，紫外線過量到危險等級，要多補充水份及注意防曬，也要慎防中暑。

天氣會這麼熱，賴忠瑋說，主要是因為太平洋高壓往西邊延伸到台灣附近，在高壓籠罩下，下沉氣流會增強，抑制雲系生長，因此會特別晴朗少雲，日曬也就特別明顯，地表升溫速度快。

他表示，而偏南風及西南風也持續帶來南方的暖空氣，使氣溫上升。另外在都會區因為綠地少，散熱不易，氣溫升得快、降得慢，也會特別熱。位於背風側或盆地地形的地方，則會因為氣流過山後下沉增溫，也特別炎熱，如大台北盆地、南投及東部的花蓮和台東等地也要特別留意。

賴忠瑋說，夏天的氣溫上升速度很快，通常在早上7到9點的升溫速度最快，大約9點溫度就可以達30度以上，下午2點左右最熱，除非有午後雷陣雨，否則氣溫要到傍晚或晚上才會降到30度以下，熱的時間很長。

他表示，預計周五開始至周末太平洋高壓有略微東退減弱的趨勢，台灣的午後雷雨機率會增加，下雨範圍也將不只侷限在山區，不過上午各地還是相當晴朗，也都還是有機會在中午出現34至36度的高溫，只是降溫的時間會因為下午後雷雨而稍提早。