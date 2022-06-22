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高溫炎熱午後雨 吳德榮：近期颱風生成機率偏低

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高溫炎熱午後雨 吳德榮：近期颱風生成機率偏低

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今、明兩天太平洋高壓增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今、明兩天太平洋高壓增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報，今晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局發布高溫資訊（橙色）：天氣高溫炎熱，今天中午前後南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周太平洋高壓逐漸增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。

今、明兩天太平洋高壓增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。今天北部22至36度，中部21至36度，南部24至36度，東部21至36度。

吳德榮表示，周五至下周二太平洋高壓逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢。

他說，根據歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，10天內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%；模擬發展成颱的機率仍偏低。不過，模式會再調整，需持續觀察。

歐洲系集模式模擬顯示，10天內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%（黃色）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬顯示，10天內西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%（黃色）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

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