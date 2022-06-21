有生物感應器更安全！飛利浦UV-C紫外線殺菌燈系列大小雙殺出擊

疫情走向「與病毒共存」，但面對看不見得病毒、細菌，還是讓許多家有幼兒、長輩的民眾感到擔憂，尤其外出返家後，除了確實洗手、更換乾淨衣物、使用酒精清潔物品以外，還會想要以更積極的方式進一步消毒，杜絕病毒污染隱憂。飛利浦UV-C紫外線殺菌燈系列，目前共推出2款產品，包含飛利浦UV-C感應語音殺菌燈「銀小殺」，以及飛利浦UV-C空氣消毒機「大白殺」，採用被證實能有效滅活細菌和病毒的紫外線輻射，可快速消殺包括新冠病毒在內的病毒與細菌，有效對空間物體和物件表面進行消毒殺菌。

昕諾飛在去年三級警戒期間一推出飛利浦UV-C感應語音殺菌燈就狂賣數萬台，今年疫情捲土重來，不只Q2相較於Q1的銷售量狂飆超過7倍，在確診數高峰時期更是創下單周銷售額翻20倍的佳績。機身小巧可置於桌上、便於移動至不同空間使用的飛利浦UV-C感應語音殺菌燈，可因應使用空間大小，設定15～45分鐘的時間，一次消殺無法使用酒精消毒的物品，同時消毒空間中的空氣。且為了避免因為使用方式不恰當而造成人體危害風險，更貼心內建完整操作語音提示、安全鎖功能，以及自動偵測空間內生物動靜的感應器，使用中若感應到周圍動靜即會自動滅燈，三重保護機制防止孩童與毛小孩誤入，大大提升使用安全。

而今年新推出飛利浦UV-C空氣消毒機，除了可以在家中使用，更適合各式營業場所大範圍消殺附著在物品表面以及懸浮於空氣中的病毒，經實驗證實，飛利浦UV-C空氣消毒機在80立方公尺的空間可1小時滅活90%的細菌病毒，有效一網打盡99.9%空氣中懸浮的病毒，迅速透過空氣循環的方式將周遭空氣吸入並淨化排出，有效防止病毒和有害塵蟎再次被人體吸入。透過內嵌4支UV-C紫外線燈管，迅速破壞空氣中微生物的DNA；專利炭棉布阻擋，輻射值RG0，無UV-C外洩直接照射到人體疑慮，因此在消毒期間可正常於周圍活動不受影響。消毒過程輕鬆簡單，無臭氧釋放；且非HEPA濾網設計，不需另行添購濾材更方便。使用者可依使用場地面積的大小，設定30、60、120分鐘的消毒時間及3段風速調整；底部還有輪子的設計可輕鬆移動，更方便移動完成各個空間的消毒殺菌工作。