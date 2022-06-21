疫情不敢回診 55歲男眼冒飛蚊、玻璃體出血險失明

疫情期間不敢回診，病情惡化差點失明。一名55歲男性近期視力模糊、眼睛有黑影出現，以為只是單純的飛蚊症影響視力，沒想到就醫才發現，先前他糖尿病視網膜病變治療後，卻沒有定期回診，結果惡化成增殖型糖尿病視網膜病變，眼前出現飛蚊現象，其實是玻璃體出血。

收治該名個案的書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，糖尿病視網膜病變是一種不可逆的病變，主要因為糖尿病會引起視網膜微細血管的阻塞及滲漏，造成視網膜缺血、缺氧、出血，而導致一連串的視網膜病變產生。

顏敏芳指出，糖尿病視網膜病變初期為「基底型病變」，會產生視網膜出血，若無適當治療，可能會發展成「增殖型病變」，此時視網膜有大片缺氧區，引發視神經盤及視網膜新生血管，玻璃體出血，牽引性視網膜剝離，嚴重時甚至會導致失明。

顏敏芳表示，疫情期間常有患者擔心染疫，不敢求診或延遲回診，導致眼部疾病症狀加重，甚至面臨失明危機，像是糖尿病視網膜病變初期並無症狀，等到視力模糊才就醫，可能已有嚴重視網膜病變問題，除血糖控制外，建議定期視力檢查，及早發現及早治療。

顏敏芳提醒，視網膜病變患者，不可以為接受治療後，視力恢復穩定，就可以不用回診，務必按照醫師指示，定時至眼科門診追蹤檢查，才能避免視力惡化，降低視力喪失的風險。也提醒民眾當察覺視力模糊，或眼前有黑影晃動的狀況時，應該要即早尋求眼科醫師的診治。