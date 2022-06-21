石斑魚外銷中國大陸爆「借單」 陳吉仲：是陋習

此次石斑魚遭禁暴露台灣存在已久的「借單」現象，農委會主委陳吉仲今天接受網路節目專訪時，也坦承這是「陋習」，因為石斑魚過去列ECFA早收清單，外銷業者必須為中國大陸同意核准的養殖戶，因此產生借單現象，但這跟藥檢結果或品質沒有直接關聯，至於搬運業者是否違規也在依法調查及處理當中。

中國大陸繼鳳梨、釋迦、鳳梨後，今年又禁我石斑魚，有綠委批評「以農逼政」，陳吉仲表示，他的責任是絕對不能讓台灣農產貿易出口大幅度倚賴單一中國市場，若可以逐漸解決，就不用擔心中國何時禁止出口或所謂的以農逼政，從鳳梨、釋迦、蓮霧到石斑魚都很清楚，「這難道純粹只是兩岸農產貿易問題嗎？」根據中國的決定時間點來看，「當然不是啊」。

陳吉仲表示，農委會最希望釐清的還是有沒有因為牌照導致無法控管藥檢問題，而食藥署過去五年檢驗石斑魚，每一件百分之百都合格；農委會十年來檢測了一萬八千多件，合格率為98.5%。

針對借單問題，陳吉仲說，這牽涉過去兩岸農產貿易規範，跟中國簽訂ECFA協議時，石斑魚列為早收清單，台灣生產的石斑魚也因此從1萬公噸躍升至2萬餘公噸，但正常貿易條約會公開報關、檢驗等程序，ECFA內的石斑魚卻不是，「要報他同意核准的養殖戶才放行」，因此才有借單的陋習。

陳吉仲表示，該罰的還是會罰，但真正核心的是探討貿易制度，並期待兩岸農產貿易應公開透明進行，奠基於科學依據上，如此才能避免問題。

陳吉仲也說，在國際貿易的遊戲規則中，若產品有瑕疵應先進行退運或是銷毀，而不是像中國一樣片面宣布禁止，中國稱台灣石斑魚有孔雀綠、結晶紫，經我方提出科學數據，以及實際查核後發現全部品項都合格，皆未檢出，且資料全部都公開，農委會更願意出錢，由第三方公正實驗室再次採檢，希望中國能依結果給予回應。