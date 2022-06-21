老婆怕冷不開窗 70歲男住頂樓體溫飆41度險喪命

夏至來臨，台灣夏天炎熱又潮濕，若長期待在高溫環境且無適當防護，人體無法正常調節體溫，常見出現中暑等熱傷害，嚴重恐器官衰竭、甚至死亡，且死亡率超過三成。

專家提醒，若民眾服用治鼻塞、流鼻水等含抗組織胺，或抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物，都可能抑制汗腺，不易散熱，增加中暑風險，呼籲民眾夏季保持涼爽、多補充水分、提高警覺，遠離熱傷害。

北醫附醫急診科醫師高偉峰表示，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，若人體「產熱」大於「散熱」，就容易出現熱傷害，恐影響中樞神經系統。體感溫度由溫度、濕度、風速三個層面影響，像是室溫36度但濕度100%相當於63度，因為濕度高，即便溫度不高，加上風速小，就有機會讓人產生熱傷害。

高偉峰表示，夏天期間熱急症較多，但冬天也可能發生。他以2019年12月15日台北馬拉松，當天急診就收了4個神智不清的跑者，體溫高達40度，明顯中暑。演變中暑前會先經過熱衰竭，症狀包括頭暈、頭痛、噁心、想吐、虛弱、口乾等，若仍是清醒狀態，可以透過適當處置，避免發展到嚴重熱中暑，像是到陰涼處休息，避免厚重衣服，盡量灑水、吹風。

熱中暑致死問題各國關注，高偉峰指出，歐美等在北半球國家，夏天發生熱中暑的對象，包括老人及小孩居多，老人家長時間待在溫度較高的、且大多只有暖氣沒有冷氣的頂樓而中暑，或是父母到賣場購物，把孩子放在車內，因高溫最後中暑死亡。美國曾統計一年內因熱中暑死亡高達10多例，也有研究指出，中暑相較龍捲風、閃電等天然災害，所造成死亡率更高。

高偉峰表示，台灣先前也有類似案例。一名70多歲男性，與太太住在頂樓，因太太非常怕冷，不准先生開窗、開冷氣，也不開電扇，日前中午約12點30分，先生熱昏被送到急診，當時體溫飆到41.8度，且神智不清，醫院緊急搧風、灑水、吹電風扇，所幸1小時後立刻清醒。

中暑後若盡快給予處置，也能有很好恢復。高偉峰表示，救護人員「高級心臟救命術」最新2020年版本加入「中暑」處置，建議遇到中暑患者時，應該先降溫、後送醫，像是灑水、吹電風扇，或者讓中暑患者泡冷水，通常很快可降溫到39度以下，意識也能跟著恢復；若現場降溫執行5分鐘後，其意識、呼吸、循環尚未改善，就要立刻送醫。

國健署提醒，熱傷害高危險群包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等。預防熱傷害三要訣：「保持涼爽」可穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣衣服，勁量待在室內涼爽、通風或有空調處，不可單獨留幼童在車內等；「補充水分」；「提高警覺」幼童及長者避免上午10點到下午2點外出，或建議行走於陰涼處，做好防善。勞工避免在高溫場所工作超過6小時，應適度休息。

高偉峰表示，根據國外建議，氣溫32.2度以上不建議勞工在戶外工作、執行軍事訓練行軍或戶外運動。台灣人對熱耐受度力較好，但也要注意部分用藥可能抑制排汗，增加熱中暑機率。像是流鼻水、鼻塞藥物含抗組織胺，以及腸胃炎服用抑制腸蠕動的抗膽鹼藥物，都可能抑制排汗，若民眾服藥後應避免劇烈運動。另外像是曾大面積燒燙傷的患者，因皮膚汗腺受影響，也會抑制排汗。

國健署提醒，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，都是熱傷害警訊，應迅速離開高溫環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。