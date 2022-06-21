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票比高鐵貴還是有人搭！鐵道拚觀光專家提建言

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵將觀光列車委由雄獅旅遊經營，鳴日號及藍皮解憂號都獲得好評，蘇昭旭認為台灣能打造鐵道觀光品牌。記者潘欣中／攝影
台鐵將觀光列車委由雄獅旅遊經營，鳴日號及藍皮解憂號都獲得好評，蘇昭旭認為台灣能打造鐵道觀光品牌。記者潘欣中／攝影

台鐵局長杜微在9日鐵道節慶祝大會上透露，去年至今觀光列車開行班次、旅客人數、營收都創下新高，有超過2萬旅客搭乘，較同期成長超過5成，營業額更超過2億。鐵道專家蘇昭旭也樂觀認為，從台鐵鳴日號、藍皮解憂號開始，鐵道可以成為台灣代表性的旅遊品牌。

若以每公里票價來看，阿里山森林鐵路的阿里山號冷氣對號車，一公里要價8.33元，是高鐵每人每公里4.134元的兩倍之多；鳴日號列車遊程的價格更要數萬元，堪比出國旅遊的價位，仍然能吸引旅客搭乘。蘇昭旭說明，鐵道的觀光路線與通勤路線不同，不追求速度，而是追求旅途中的豐富體驗，適當發展鐵道觀光旅遊，也能為台鐵、林鐵等單位帶來營收效益。

蘇昭旭指出，經營觀光列車要掌握「三S」：服務（Service）、故事（Story）、驚喜（Surprise）。以藍皮解憂號為例，目前由雄獅旅遊經營，藉由業者豐富的經驗讓旅遊服務升級，並行經路段講解台鐵南迴線各鄉鎮的歷史人文特色，而車窗外的景致，則會帶給旅客無比驚喜。蘇昭旭也說，眼看國境即將解封，讓國外旅客透過搭火車來遊台灣，並提供精緻服務、在地特色的餐點，這是台灣發展鐵道觀光的絕佳機會。

蘇昭旭也認為，發展觀光列車要與地方元素有連結，憑空打造一列與地方無連結的嶄新列車，就沒辦法好好的「說故事」。他舉例，翻拍成電影的英國小說《哈利波特》，當中許多場景就是取材自英國實際存在的月台與鐵道路線，自然就能吸引大批書迷趨之若鶩。

針對發展鐵道觀光，台鐵還能有哪些新花樣？蘇昭旭說，或許可以安排觀光列車開進台中港支線及花蓮港支線，雖然這兩處支線都是以貨運列車為主，但台中港支線鄰近梧棲漁港及高美濕地；花蓮港則是開往湛藍而遼闊的太平洋，都是很好的觀光主題。

經一年籌畫，台鐵美學觀光列車鳴日號的「鳴日廚房」打造移動五星級餐廳，是觀光列車上的一大創舉。記者曾吉松／攝影
經一年籌畫，台鐵美學觀光列車鳴日號的「鳴日廚房」打造移動五星級餐廳，是觀光列車上的一大創舉。記者曾吉松／攝影

觀光列車 鐵道 台鐵

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