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怕染疫2年不敢回診追蹤 5旬男糖尿病視網膜病變

中央社／ 台北21日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多慢性病患害怕染疫，不敢回診追蹤，近期竟有一名55歲有糖尿病史男性，直到視力模糊就醫，病情已惡化成增殖型糖尿病視網膜病變。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳今天在新聞稿中說明，糖尿病視網膜病變是一種不可逆的病變，主要因為糖尿病會引起視網膜微細血管的阻塞及滲漏，造成視網膜缺血、缺氧、出血，而導致一連串的視網膜病變產生。

疫情期間常有患者擔心染疫不敢求診或延遲回診，導致眼部疾病症狀加重，甚至面臨失明危機。顏敏芳分享，近期遇到一名有糖尿病史的55歲男性，直到視力模糊，眼睛突然有黑影出現，才到眼科就診，患者一度以為自己只是飛蚊症影響視力，經檢查才知道是「增殖型糖尿病視網膜病變」。

顏敏芳說，經問診檢查發現，這名患者2年前早已因糖尿病視網膜病變，接受過雷射治療。雖然醫師囑咐要定期追蹤檢查，但疫情期間深怕染疫，兩年不敢回診追蹤，結果病情惡化成「增殖型糖尿病視網膜病變」，所看到的飛蚊現象，其實是玻璃體出血。

顏敏芳指出，千萬別輕忽視力模糊，糖尿病視網膜病變初期是「基底型病變」，會產生視網膜出血，若無適當治療可能會發展成「增殖型病變」，此時視網膜有大片缺氧區，引發視神經盤及視網膜新生血管，玻璃體出血，牽引性視網膜剝離，嚴重時甚至會導致失明。

顏敏芳提醒，由於糖尿病視網膜病變初期並無症狀，等到視力模糊才就醫，可能已有嚴重視網膜病變問題，當察覺視力模糊，或眼前有黑影晃動的狀況時，應該要即早尋求眼科醫師的診治。

顏敏芳建議，糖尿病患者平日血糖控制外，也應定期視力檢查，及早發現及早治療。視網膜病變患者，不可以因為接受治療後，視力恢復穩定，就以為不用回診，務必按照醫師指示，定時至眼科門診追蹤檢查，才能避免視力惡化，降低視力喪失的風險。

糖尿病 視力 患者

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