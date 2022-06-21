快訊

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

花蓮11月大女嬰突缺氧 原因竟是吞下隱形眼鏡吸棒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
醫療團隊利用支氣管鏡為女嬰檢查，將異物取出，發現是硬式隱形眼鏡吸棒。圖／花蓮慈濟醫院提供
醫療團隊利用支氣管鏡為女嬰檢查，將異物取出，發現是硬式隱形眼鏡吸棒。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮一名11個月大的女嬰因出現缺氧症狀，緊急送往慈濟醫院，檢查確認是吸入異物造成氣管阻塞，小兒部醫護團隊利用支氣管鏡，將堵塞左邊支氣管的異物夾出，竟然是1支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒。醫師呼籲，家長記得收好家中的小物品，避免被孩子誤吞。

花蓮慈濟醫院指出，18日不滿1歲的小佩（化名）抵達急診室時，已有明顯膚色變暗、意識不清且身體些微抽搐等缺氧症狀，為避免孩子持續缺氧造成身體損傷，當時值班的兒科病房主任陳明群很快地放入氣管內管，讓肺部能夠獲得足夠的氧氣，並立刻X光檢查。

醫師發現小佩的左邊肺部已經呈現白色塌陷狀態，而右肺部則有過度充氣的現象，團隊進一步做電腦斷層排查原因，找到了原因就是卡在左支氣管入口的異物。醫療團隊利用支氣管鏡檢查，將異物取出，發現是硬式隱形眼鏡吸棒，所幸取出後，小佩的恢復情況良好，今天順利出院返家。

慈院兒童急重症科主任裘品筠表示，一般1至2歲以下的嬰幼兒處在口腔期，可能會經常拿到東西就往嘴裡塞，孩童因吸入或誤食物品而被送醫的情況，在臨床上並不少見。

裘品筠醫師分享，孩童吸入的異物種類繁多，臨床經驗上就曾有過小玩具、筷子，甚至是剪刀等異物誤入兒童身體的狀況。有些1、2歲年紀較大的孩子，為了吸引大人注意，可能會刻意吞食不能食用的物品，十分危險。

當幼兒吸入異物造成氣管堵塞，缺氧會導致膚色發紺，也會影響腦部，造成身體開始輕微抽搐，嚴重時可能導致窒息死亡。裘品筠指出，當發生這種情況，除了利用「孩童版哈姆立克法」盡快把異物排出外，針對1歲以下身體體積較小的嬰幼兒，可使用拍背的方式協助孩子把異物咳出，並盡快送醫。

一名11個月大女嬰不慎吞下1支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，造成缺氧症狀。圖／花蓮慈濟醫院提供
一名11個月大女嬰不慎吞下1支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，造成缺氧症狀。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院醫護幫女嬰檢查，發現左側肺部有異物。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院醫護幫女嬰檢查，發現左側肺部有異物。圖／花蓮慈濟醫院提供

支氣管 醫師 隱形眼鏡

延伸閱讀

疫情趨緩、住宿補助 花蓮暑假住房率回升至5成

花蓮美崙山公告部署射控區、相列雷達 研判弓三將進駐

守護花蓮濱海九河局淨灘記錄海廢 寶特瓶占大宗

輝瑞嬰幼兒疫苗採購洽談 指揮中心促廠商速交審查

相關新聞

中國猴頭菇半年農藥超標13次 食藥署限8月3日前說明

自中國大陸進口的乾燥猴頭菇6個月內驗出農藥超標13次，情況嚴重。食藥署今天說，已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將...

疫情下的夏至日 嘉義攝影達人拍到日出火燒雲

今天夏至日，嘉義縣北回歸線太陽館因疫情，停辦「立竿不見影」、「三龍取火」觀日活動，以太空館太空展為主題；喜歡攝影的「阿里...

對流雲系發展旺盛 雙北、竹苗等13縣市大雨特報

氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，針對雙北、竹苗等13縣市發布大雨特報

花蓮11月大女嬰突缺氧 原因竟是吞下隱形眼鏡吸棒

花蓮一名11個月大的女嬰因出現缺氧症狀，緊急送往慈濟醫院，檢查確認是吸入異物造成氣管阻塞，小兒部醫護團隊利用支氣管鏡，將...

郵局限定！中華郵政和史努比合作 限量商品6月30日販售

史努比迷注意了！中華郵政公司首次和國際知名卡通明星SNOOPY合作，將於6月30日推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集...

漲了！北客、桃客聯營路線7月起 票價多1至5元

疫情重創客運業，儘管交通部已向政院爭取五億元預算振興客運業，不過如今已有客運業者稱不下去，由台北客運與與桃園客運聯營的9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。