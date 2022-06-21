花蓮11月大女嬰突缺氧 原因竟是吞下隱形眼鏡吸棒

花蓮一名11個月大的女嬰因出現缺氧症狀，緊急送往慈濟醫院，檢查確認是吸入異物造成氣管阻塞，小兒部醫護團隊利用支氣管鏡，將堵塞左邊支氣管的異物夾出，竟然是1支長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒。醫師呼籲，家長記得收好家中的小物品，避免被孩子誤吞。

花蓮慈濟醫院指出，18日不滿1歲的小佩（化名）抵達急診室時，已有明顯膚色變暗、意識不清且身體些微抽搐等缺氧症狀，為避免孩子持續缺氧造成身體損傷，當時值班的兒科病房主任陳明群很快地放入氣管內管，讓肺部能夠獲得足夠的氧氣，並立刻X光檢查。

醫師發現小佩的左邊肺部已經呈現白色塌陷狀態，而右肺部則有過度充氣的現象，團隊進一步做電腦斷層排查原因，找到了原因就是卡在左支氣管入口的異物。醫療團隊利用支氣管鏡檢查，將異物取出，發現是硬式隱形眼鏡吸棒，所幸取出後，小佩的恢復情況良好，今天順利出院返家。

慈院兒童急重症科主任裘品筠表示，一般1至2歲以下的嬰幼兒處在口腔期，可能會經常拿到東西就往嘴裡塞，孩童因吸入或誤食物品而被送醫的情況，在臨床上並不少見。

裘品筠醫師分享，孩童吸入的異物種類繁多，臨床經驗上就曾有過小玩具、筷子，甚至是剪刀等異物誤入兒童身體的狀況。有些1、2歲年紀較大的孩子，為了吸引大人注意，可能會刻意吞食不能食用的物品，十分危險。