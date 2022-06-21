郵局限定！中華郵政和史努比合作 限量商品6月30日販售

史努比迷注意了！中華郵政公司首次和國際知名卡通明星SNOOPY合作，將於6月30日推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，只見可愛的史努比戴上郵差帽、背上郵差包，萌度一百分。

中華郵政公司表示，這次推出「SNOOPY 郵你真好」聯名系列集郵商品，包含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、溫情帆布包、郵情馬克杯2款、絨毛娃娃吊飾2款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺及「郵你真好限量款A組」等，商品數量有限，歡迎發售當日洽各地郵局窗口、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

中華郵政說，發售當日上午9時至下午4時，在桃園成功路郵局、台中民權路郵局及高雄新興郵局設置臨時郵局，現場將首度亮相「SNOOPY 彩繪郵車」，並提供銷蓋 SNOOPY 臨時郵局戳服務及銷售相關集郵票商品，歡迎前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。

中華郵政公司表示，8月10日還將出「傳情小郵車組」及限量888組的「郵你真好限量款 B 組」，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車及限量紀念款小郵車， 並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個，敬請期待。