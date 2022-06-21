漲了！北客、桃客聯營路線7月起 票價多1至5元

疫情重創客運業，儘管交通部已向政院爭取五億元預算振興客運業，不過如今已有客運業者稱不下去，由台北客運與與桃園客運聯營的9023、9025等2條國道客運路線，7月起將縮小優惠票價幅度，各站漲幅，平均約增加1元到5元不等。由於這兩條路線都屬於通勤路線，預估每天約各有千餘人搭乘。

根據業者公告，9023路線起訖點分別是桃園火車站至捷運劍潭站，沿途行經中正藝文特區、經國轉運站不等，票價視搭乘區段不一，約45元至60元不等；7月起調整後，票價為50元至65元不等，每一區段均增加5元。

至於9025路線起訖點則是桃園中壢公車站至松山機場，沿途行經新明國中、佑民醫院、中央大學等地，原票價約70元至75元不等，7月起調整後，票價為72元至79元不等，每一區段調漲1至4元不等。

台北客運總經理李建文表示，這兩條路線的票價已經十幾年沒有變動，真的是撐不下去了，才會調整票價，且這不是調漲，只是縮小優惠幅度，漲幅都未超過一成，也未達到票價上限。

李建文說，現在萬物皆漲，車材、原物料都大幅上漲，車輛當年是三期環保車，現在是六期環保，燃油也上漲，十幾年的勞動法規也都沒有現在這麼嚴格，換句話說人事成本也增加了，唯獨國道客運票價始終未漲，業者真的撐不下去。

至於其他路線是否跟進？李建文無奈表示，其他路線早就收到票價上限，還是不符成本，另也將向客運業全聯會提案，核實檢討國道客運十八項成本。