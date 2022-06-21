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foodpanda平台費爭議 業者承諾個案細緻化妥處

中央社／ 台北21日電
外送平台富胖達(foodpanda)。圖／聯合報系資料照
外送平台富胖達(foodpanda)。圖／聯合報系資料照

外送平台foodpanda自7日起增收平台服務費惹議。台北市主任消保官楊麗萍今天表示，已邀業者說明以釐清疑義，承諾將做個案細緻化妥處，已要求其於1週內回覆相關處理標準。

富胖達（foodpanda）6月6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起酌收平台費，北北基每單收新台幣5元、桃竹地區每單收3元，此為業者首次在台收取平台費。但有消費者不滿而提消費申訴，行政院消保處說將請台北市政府行政調查是否違法。

台北市主任消保官楊麗萍今天表示，針對富胖達公司無預警收取平台服務費用衍生訂閱制會員大量消費爭議，北市府昨天已請業者到府說明，並要求其提出妥處方案，另衛生局、商業處等事業主管機關也都與會，以進行適法性疑義釐清。

楊麗萍說，富胖達會中承諾，對於這次平台服務費爭議事件，將做個案細緻化妥處，已要求其於1週內回覆所稱「細緻化妥處」的類型標準，另相關案件若未能在兩週內改善處理，會要求富胖達再次到府說明。

北市 消保官 衛生局

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