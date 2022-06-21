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雁行專案推動醫療分級 救回急性心肌梗塞男子

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣為恭紀念醫院推動雁行分級醫療政策，規劃「急性冠心症、腦中風」區域聯防模式，提升竹南頭份地區醫院轉診合作效率，日前成功救回一名急性心肌梗塞中年男子。

為恭醫院今天透過新聞稿分享這起案例，43歲范姓男子無慢性病史，卻突然嚴重胸痛，前往重光醫院急診就醫，檢查後懷疑為急性心肌梗塞，經區域聯防綠色通道轉診至為恭醫院就診，診斷確認為急性心肌梗塞，於60分鐘內緊急進行心導管治療。

為恭醫院指出，男子術後入住加護病房由冠心症團隊共同照護，在住院同時，重光醫院醫師透過為恭醫院MPC（Mobile Patient Chart）系統，藉由行動裝置同步掌握患者的醫療照護情形；男子6天後痊癒出院，無縫接軌轉回重光醫院繼續治療。

為恭醫院心臟內科醫師吳佳儒表示，心臟科常見轉診疾病有急性冠心症（心肌梗塞）、心律不整、急性心臟衰竭（肺水腫）、後疫情時代的疫苗副作用等，如果能夠快速接受治療，痊癒機會大增，疾病後遺症也能降低許多，生活品質也較不影響。

為恭醫院表示，醫院為「急性冠心症、急性腦中風」重度級急救責任醫院，同時為衛福部健康保險署施行雁行專案推動分級醫療政策的配合院所，規劃「急性冠心症、急性腦中風」區域聯防模式，使頭份、竹南地區醫院轉診制度更優化。

院方推動雙向轉診、分級醫療作業，成立「專案聯防小組」，如地區醫院發現民眾有疑似冠心症、腦中風的立即性治療需求，透過專案聯防小組跨院諮商，藉由即時影像及報告確立診斷，再經綠色通道完成病患緊急轉診處置，讓民眾及時獲得連續且完整的適當治療及醫療照護。

腦中風 心肌梗塞 醫師

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