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2040年市售汽機車電動化 王國材：機車業者影響最劇

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了達到2050淨零目標，國發會日前公佈2050淨零路徑，其中運輸部門要達到2040年市售汽機車全面電動化的目標。圖／報系資料照
為了達到2050淨零目標，國發會日前公佈2050淨零路徑，其中運輸部門要達到2040年市售汽機車全面電動化的目標。圖／報系資料照

為了達到2050淨零目標，國發會日前公布2050淨零路徑，其中運輸部門要達到2040年市售汽機車全面電動化的目標。交通部長王國材今下午出席「台歐盟電動車論壇」時表示，現在目前充電樁全國兩千座，直到2050年前會再增加一些，希望透過補助，增加公共場域的電動樁，也讓這個變成商業模式，有電動車，就有電動樁，一開始由政府先帶起，再來由商業模式決定。

王國材表示，為了達到淨零目標，運具電動化是我們的主軸，其中電動汽機車到2040年市售比都要達到百分之百，公車因為運量大，目前全台電動公車占比約8.2％，直到2030年前要全面電動化。

王國材也提到，為了實現淨零路徑，交通部也在研擬相關管制措施，包括加嚴車輛空氣汙染、車輛能源效率管理等，讓車廠逐年降低車輛碳排放，另也在修正車輛型式安全審驗辦法，讓燃油車退場，另也期待。透過輔導措施，讓國內業者盡快升級，零組件有國產化的能量，好讓大家都可以負擔。

王國材表示，燃油車在電動車轉換過程中，遇到最大問題是產業轉型，包括車輛製造業者、加油站員工、車廠維修人員等，都會都受到影響。目前全台約有兩萬家機車修理業者，如果從燃油車改電動車，就會受到影響，所以會需要很多教育訓練，降低負面衝擊。

王國材表示，充電樁的部分，交通部也在推動相關節點設置，包括國道服務車、車站、停車場、飯店等，由政府帶頭來做，也鼓勵地方政府和電能廠商合作，建置充電站，另也會整合充電站的訊息，讓民眾知道充電樁的區位。

王國材 交通部長

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